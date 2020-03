A tempranas horas de este miércoles, Matías Enrique Salazar Moure, mejor conocido como “El Gordo Matías”, fue trasladado al Palacio de Justicia del estado Aragua, ubicado en el municipio Girardot, con el objetivo de presentarse a una audiencia, la cual sumaría nuevas evidencias a la causa.

Loading...

Al principio se había conocido de forma extraoficial que se trataría de unas nuevas denuncias, en este caso de dos nuevas víctimas, sin embargo, luego de varias horas de espera, se dio a conocer que la finalidad de la audiencia fue que Salazar Moure firmara dos órdenes de alejamiento.

Dichas órdenes fueron interpuestas por la señora Josefina Franco, madre de Ana María (esposa de Matías Salazar), quien en días anteriores estuvo en la sede de elsiglo señalando que desde el año 1985 no veía a su hija mayor ni tenía información sobre ella.

En esa oportunidad la señora Josefina Franco, solicitó a las autoridades que la ayudarán y se hiciera justicia en el caso de su hija, “sólo pido que se aboquen a resolver esta situación lo más pronto posible, no dejo de pensar que mi hija no se alimenta bien y a mi parecer permanece bajo los efectos de una medicación muy fuerte, está totalmente fuera de la realidad”, manifestó.

La otra de de las órdenes de alejamiento interpuestas en la audiencia fue por Fanny, otras de las supuestas víctimas, y madre de la única hija de Matías Enrique, María de Los Ángeles. Según la información que circuló a través de los medios de comunicación y fuentes cercanas a Fanny, durante 23 años ella junto a su hija, vivieron en el Conjunto Residencial Los Mangos de Maracay, específicamente en el piso 4 de la torre D.

Este apartamento se encuentra ubicado justo al frente donde presuntamente estuvo en cautiverio por 18 años Morella León López, quien habría escapado y denunciado a Matías Salazar por mantenerla encerrada durante 31 años.

Hasta los momentos se desconocen más detalles de la audiencia, sin embargo se espera que el próximo viernes Matías Enrique vuelva a ser trasladado al Palacio de Justicia de la entidad aragüeña para la audiencia preliminar.

ESPOSA DE MATÍAS DESMIENTE VERSIÓN SECUESTRO

En el Palacio de Justicia de Aragua, estuvo presente Ana María de Salazar, esposa de Matías Enrique Salazar Moure, quien aprovechó la oportunidad para nuevamente desmentir que se encontraba secuestrada y bajo efectos de una medicación fuerte.

“Vengo a desmentir el supuesto secuestro del que he sido víctima, en realidad eso no es cierto, ni lo que se ha dicho, yo no denuncié ningún secuestro en ningún momento, ya que no ha sido así”.

Señaló además que ha vivido una vida normal en compañía de su esposo Matías, “fue un matrimonio normal en compañía de su familia, estoy apoyando a mi esposo y desmentir lo que se ha dicho”.

Manifestó que en varias oportunidad le ha indicado a la fiscal que lleva el caso que ella no estaba secuestrada, “siempre he estado libre, sin embargo fui sacada de la casa con el propósito de una supuesta liberación, pero es totalmente falso“.

Ana María indicó que además se le han realizado varios exámenes, “me hicieron el examen psicológico y forense el cual fue indicado por la fiscal, y el mismo fue violación a mis derechos porque yo no denuncié eso, ni denuncié nada en realidad”.

Destacó que no desconoce sobre el caso, pero por los momentos se encuentra bien y en total normalidad, “no estoy drogada como han dicho, eso es otra mentira más, he visto a mi esposo, lo he ido a visitar donde está detenido y está bien dentro de lo cabe”.

Finalmente, Ana María precisó que en una visita a su esposo el pasado viernes 7 del mes presente, él le manifestó que no le había hecho ningún daño a las supuestas víctimas, “me dice que nunca les hizo nada malo a estas personas y yo creo en su palabra y lo apoyo”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo