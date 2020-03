Mantener las unidades de transporte público cada vez es más costoso

La galopante inflación a la que está sujeta el país, al parecer va más allá del aumento del pasaje mínimo y afecta tanto a los usuarios como a los prestadores de servicio, así lo informaron trabajadores del gremio de transportistas del terminal José Félix Ribas de La Victoria.

Y es que según ellos, en la actualidad se las están viendo negras, ya que muchos insumos tienen precios dolarizados y los pocos que se cobran en bolívares aumentan de forma exponencial casi que semanalmente, por lo que mantener o reparar una unidad de transporte público complica la situación de este sector.

En este sentido, los choferes y dueños de unidades manifestaron que el cobro del pasaje, pese a que ya está estipulado y lo están cobrando a cabalidad, no les da ni la base para poder realizar por lo menos los servicios necesarios, para que las unidades estén en condiciones para cubrir los tramos que se demandan en el puerto terrestre ribense.

Jesús Alberto Figueroa perteneciente a la línea San Juan a La Victoria, comentó, “la situación es un poco tediosa, porque el mantenimiento que debemos hacerle a los autobuses es mensual y lo que cobramos del pasaje prácticamente no nos da nada, por lo que nos vemos en la necesidad de recurrir a otros ingresos para prestar un buen servicio y buscarnos la platica”.

María Flores de Unión Marval agregó, “para nadie es un secreto que el costo del pasaje no nos da el sustento, por ejemplo tengo un autobús grande de 42 puestos, donde el cobro del pasaje son 17 mil bolívares, sin embargo para realizar los arreglos eso no me da”.

Indicó que el cambio de aceite debe realizarse cada 21 días aproximadamente y nada más el bidón de 18 litros sale en 55$, por lo que en su caso debe usar uno de esos, más cuatro litros más, por el tamaño del motor. Asimismo señaló que otro de los cambios que se realizan es el filtro de agua y ese no baja de 6 millones de bolívares.

“Entre aceite, motor y filtro de motor, es un costo para no irme por lo caro, de 8 millones de bolívares, entonces eso más los 55$, imagínate como quedamos nosotros. Menos mal tengo dos vehículos y con uno arreglo el otro y así voy, o comprando partes cuando puedo y tengo para solventar”, puntualizó la señora Flores.

Entre tanto, el resolver se ha vuelto la bandera de los conductores que hacen vida en el Terminal de La Victoria, pues es la única forma de poder conseguir prestar un buen servicio y por consiguiente una entrada de dinero para mantener a sus núcleos familiares.

DANIEL MELLADO | elsiglo