Brad Pitt deja la actuación y gana su primer Oscar

El intérprete ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su papel en Once Upon a Time in… Hollywood. Luego de este triunfo aseguró que espera no estar en su mejor momento de la carrera, de la cual se tomará un descanso.

Cabe destacar, que el 9 de febrero fue una fecha muy especial para el actor en su carrera de actuación, ganando de esta manera su primera estatuilla de oro por mejor interpretación en la pelicula ” Once Upon a Time” in Hollywood” dejando en claro así que está en su mejor momento en su trayectoria.

Esto luego de decir que se tomará un breve descanso para realizar otros planes que tiene pensado el artista.