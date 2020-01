Juan Pablo Guanipa: “Lo que vive el Zulia no tiene sentido”

Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, en conjunto con dirigencia del partido Primero Justicia, realizó este domingo una visita casa por casa por los sectores 12 y 13 de la popular zona de San Jacinto de la parroquia Juana de Ávila en la ciudad de Maracaibo.

“Lo que vive el Zulia no tiene sentido, lo que vive el Zulia es una tragedia generada por Nicolás Maduro y por sus cómplices. Generada por gente a la que no les importa para nada que el pueblo sufra, que no tenga agua, que no tenga electricidad, que no tenga gasolina, que no tenga transporte público, que la vialidad esté destrozada, que no tenga alimentación, que las escuelas estén destrozadas, que no tenga acceso a la protección de la salud, esa es la realidad que vive también toda Venezuela”, dijo el parlamentario en el recorrido.

Guanipa afirmó que el partido Primero Justicia continuará trabajando para acompañar no solo al pueblo del Zulia, sino a todo el país.

“La gente está esperando por nosotros, debemos ser solidarios y esa solidaridad pasa por revisar las cosas y luchar por la libertad. Para que nuestro país pueda salir adelante, pueda reconstruirse e iniciar un proceso a través del cual rescatemos la alegría de vivir y la posibilidad de tener un país con oportunidades”, expresó.

"Esto está feo Guanipa", ese es el panorama qué se vive en los barrios marabinos; la gente camina kilómetros buscando agua, reza para que le coloquen la luz rápido o cocinan en leña por la falta de gas. Nuestra capital sufre un atraso entristecedor. San Jacinto de #Maracaibo. pic.twitter.com/6nm1dmcxZw — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) January 19, 2020

El diputado destacó el compromiso que existe del partido y sus dirigentes para promover un cambio en Venezuela.

“Un partido asediado por la dictadura, pero eso lo que va a hacer es fortalecernos y vamos a salir de esta situación. Con la fortaleza de ser el primer partido de la democracia venezolana. Este partido va a rescatar junto a los demás integrantes de la unidad democrática esa alegría de vivir en Venezuela”, concluyó.