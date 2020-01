El príncipe Harry ha roto su silencio al hablar de su “gran tristeza” tras dar el paso atrás como miembro de la familia real británica un día después de conocerse que él y su esposa, Meghan Markle, perderán el título de altezas reales. El nieto de la reina Isabel II ha comentado los motivos de los últimos acontecimientos que se han dado a conocer como ‘Megxit’ en unas sinceras declaraciones, las más esperadas desde hace días.

Durante su discurso en Londres en una cena benéfica privada de Sentebale, la organización benéfica que apoya a los jóvenes afectados por el VIH y el SIDA que él fundó en 2006, ha dicho que él y Meghan no tenían “otra opción” que renunciar a los deberes reales de alto rango, pero ha prometido que “no nos estamos yendo”.

“What I want to make clear is we’re not walking away, and we certainly aren’t walking away from you . . . We will continue to lead a life of service, so in that respect, nothing changes.”

– Prince Harry

