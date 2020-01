Este lunes la temporada navideña llegó a su emocionante punto final con la celebración del Día de los Reyes Magos. Esta fecha da cierre a esa mágica época en que las familias se congregan para regalarse detalles, pero en especial sentimientos de amor, con el fin de darse felicidad unos a otros y prioritariamente a los más pequeños.

Y es que como cada 6 de enero, ayer se celebró la festividad en la que se recuerda la adoración a la que fue objeto el Niño Jesús, como reconocimiento del mundo pagano a Jesucristo.

Este día tiene un significado muy especial en muchos países, entre los que se encuentra Venezuela. En ella los niños suelen recibir los regalos que les traen los Reyes Magos y las familias aprovechan para reunirse y compartir. Sin embargo, en la actualidad, debido a la situación económica, son muchos los ciudadanos del eje Este de Aragua, quienes se las han ingeniado para seguir con esta tradición.

Luz Marina Díaz, una joven victoriana manifestó mientras compraba algunas golosinas para sus obsequios, lo importante que era continuar con esta tradición. Señaló que pese a que no tiene hijo, si tiene sobrinos a los cuales ella les lleva esta alegría en este día, tal y como recibía ella cuando estaba pequeña.

“Es importante seguir las tradiciones y fomentarla, porque es la forma que tenemos de seguir siendo felices. Pese a lo poco que tengamos debemos hacer un sacrificio y llevar un detalle sobre todo a los más pequeños, pues la sonrisa transciende”, expresó Díaz.

Del mismo modo, la señora Eluz Pacheco, mientras hacía sus diligencias de inicio de semana, comentó que en su caso ya desde bien temprano había sorprendido a sus hijos con lo que ella denominó un “combito de chucherías”, ya que de esa forma no sólo llevaría alegría a sus hijos, sino que contribuiría con las costumbres que impartieron en ella. “Los chamos tienen que continuar con lo que nosotros vivimos, no pueden quedar inmersos en la situación, pues no tienen la culpa”, puntualizó.

Por su parte, Mary Cruz manifestó que en su caso el recibimiento de los Reyes Magos siempre ha sido sinónimo de celebración, por lo que desde días antes comienza a preparar algunos obsequios simbólicos para sus afectos. “En mi casa todos reciben un regalito, por más módico que sea. Hasta mi loro Gaspar recibe por ser el Día de Reyes su cumpleaños”, exclamó.

En resumidas cuentas, los habitantes del eje Este del estado Aragua, siempre están a la disposición de conmemorar los días tradicionales, pues según ellos es lo único que les va quedando de cualquier vicisitud.

DANIEL MELLADO | elsiglo