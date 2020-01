Los usuarios del bono Petro están manifestando su descontento en cuanto a lo que denominan especulación por parte de los comerciantes que tienen el sistema biopago, único método para comprar con el beneficio de la criptomoneda.

En horas de la mañana de ayer un grupo de personas estaban apostadas en la cola de un reconocido comercio en la zona céntrica de Turmero, para realizar las compras con el Petro, en medio del descontento por la incertidumbre reinante.

Los pensionados o trabajadores públicos manifestaron descontento especialmente por los altos costos de los precios en algunos de estos establecimientos habilitados, ya que según denunciaron, hay sobreprecio en todos los productos de primera necesidad.

En este sentido, Ismania Fuentes destacó: “Este Gobierno no está funcionando bien, hay personas de tercera edad, profesionales, que están pasando las mismas necesidades, esto sin contar las especulaciones en los productos”.

Por otro lado, Carmen Luque señaló: “Es casi imposible comprar con los petros, desde que me lo dieron no he podido usarlos, es horrible el precio en que están poniendo los productos, es increíble”.

Algunas personas aseguran que los rubros alimenticios aumentan cada día, destacan que la harina de maíz precocida se ubica en 80 mil bolívares y que el pollo se disparó ayer de 75 mil el kilo a 180 mil.

Al respecto, Rafael Ríos refirió: “Es un exabrupto que aumenten los precios tan descaradamente, la culpa es de los empresarios y dueños de los comercios que especulan con el pueblo”.

Por su parte, Nubia Sánchez argumentó: “Hay una trampa con estos comercios, ayer me dieron un número para ingresar, pero tuve que retirarme por mi condición y hoy no quieren reconocer esto, este sistema es un asco; los precios están sumamente caros, de un día a otro, sin control”.

JOSÉ CARPIO G | elsiglo