Marjorie Magri habló sobre el accidente que sufrió

La actriz venezolana Marjorie Magri confesó a través de un audiovisual publicado en Instagram que sufrió un accidente de tránsito junto a su esposo mientras viajaban en una moto.

Loading...

Dejando claro que no quedó un rasguño, pero que la propiedad quedó en estado de pérdida, la mujer contó: “Hace cuatro noches tuve un accidente muy fuerte. Yo iba en la moto como mi esposo y nos estrellamos…”

Asimismo, confesó que los cuerpos de seguridad y médicos que acudieron a socorrerlos aun no se explica que, luego de tan fuerte impacto, ambos hayan quedado sin rastros, ni fracturas.

Entre lágrimas, Magri confesó los pensamientos que vinieron a su mente mientras volaba por encima del vehículo con el que ambos impactaron.

“Yo solo le pedía a papá Dios que no me matara en ese accidente, que m permitiera seguir viviendo para no dejar desamparado a mi hijo y que también su papá estuviese bien. Yo solamente pensaba en él”, expresó.

“Hoy celebro la vida más que nunca. Hoy le pido perdón a papá Dios si alguna vez dudé de él”, continuó.