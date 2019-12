La calle principal de Los Samanes del sector 13 de Enero, cerca del Hospital de Niños Los Samanes, perteneciente al municipio Girardot del estado Aragua, está convertida en un botadero de basura improvisado que tiene a los habitantes al borde del desespero debido a la contaminación del ambiente, ya que llegan personas inconscientes en sus vehículos a plena luz del día al lugar para lanzar sus desechos residuales.

La problemática tiene ya varios meses, ya que el camión del aseo no es frecuente por el lugar, y vecinos irracionales ante la falta de este servicio deciden recurrir a este espacio público para echar sus desperdicios, lo que ha traído como consecuencia mal olor en el lugar, asimismo se pudo conocer que el camión encargado de la recolección de basura la última vez que realizó su trabajo en la zona fue hace dos meses aproximadamente, aprovechando la oportunidad para pedir de colaboración de dinero y comida, lo que indignó a los habitantes.

Elida Franco, residente del sector 13 de Enero comentó, “ya por esta acera no se puede pasar por la cantidad de basura acumulada, lo más triste es que está cerca del hospital y las autoridades no hacen nada, la situación me parece injusta al dejar acumular tanta basura”.

Asimismo, José Rengifo denunció, “son los mismos vecinos de la comunidad que contribuyen a este basurero, contaminando el lugar, las personas que se acercan al lugar en sus vehículos dejan su basura y nadie les dice nada para evitar problemas, así como la falta de aseo frecuente en el sector sólo complica la situación”.

Vale la mencionar que hace 8 meses se realizó una limpieza profunda, dejando el sitio limpio, pero ante la falta de un buen servicio de recolección de basura, la acumulación nuevamente se hizo presente, hay bastante monte en la zona y está altísimo, los ciudadanos hacen un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen y ayuden a solventar dicha problemática, ya que afecta a los transeúntes que frecuentan esa calle y a los niños, así mismo el llamado se extiende a todos los vecinos para que sean más conscientes y no arrojen basura en el lugar para conservar el área limpia de residuos.

KARIANGEL PARABABI (pasante)| elsiglo