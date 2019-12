Los vecinos del barrio 23 de Enero destacaron que hace varios meses que no pasa el camión del aseo urbano y los habitantes no tienen de otra que ir acumulando las bolsas en un sitio, que día tras día va creciendo la montaña de desechos.

La esquina de la referida arteria vial, justo al frente del puente de río Güey, la acumulación de basura está afeando la comunidad del 23 de Enero, municipio Girardot, los camiones recolectores de los desechos tienen bastante tiempo que no pasan por el sector.

Henry Sánchez, comerciante del sector destacó, “esa basura tiene más de un mes que está acumulada allí, no hay de otra, los vecinos tienen que sacar su basura; el problema está en que los señores del aseo no pasan por la comunidad”.

Por otro lado, un vocero del consejo comunal el cual no quiso ser fotografiado señaló, “esa basura tiene más de un mes que no la recogen, aparte de eso hay un poste en el callejón del canal que está inservible y no proporciona luz a la comunidad”.

De esta misma manera, Carolina Rivero acotó, “la basura está acumulada porque no hay quien la recoja; muchas veces es arrojada a la canal cuando llueve para que el agua se lleve toda esa basura a otra parte”.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | KARIANGEL PARABABI (pasante)