En la ciudad de La Victoria, municipio Ribas, la agudización de la falta de combustible al parecer toma más partido en la calidad de vida de los habitantes, pues la ausencia de nafta ha conseguido que servicios esenciales, como el del transporte público se vean afectados, por lo que laboran a media máquina diariamente.

Y es que, según los trabajadores del volante de esta parte del eje Este del estado Aragua, cada vez es más lo que deben esperar para surtir los tanques de sus vehículos, lo que trae por consiguiente que las unidades no recorran las calles para prestar un buen servicio.

“Este ambiente que estamos viviendo con la gasolina y el gasoil esta semana se ha acentuado para nosotros, pues cada vez son menos los que estamos trabajando, porque en las bombas están muy llenas y las posibilidades se agotan. Hay quienes podemos recargar, pero otros colegas han hecho cola y no ha sido garantía para surtir”, puntualizó Ramón Sáez, chofer de una unidad de Zuata-La Victoria.

Eufrasio López agregó, “en la línea a la que pertenezco, sólo estamos trabajando 3 unidades de las 7 que iniciamos la semana. Todos están en las colas o ya ni el bus puede mover porque quedaron en la nada. Lo que estamos viviendo es lamentable y nadie nos da razón. Menos mal los pasajeros han sido tolerantes“.

Por su parte, Jesús Martínez aseveró, “estamos resolviendo los pocos que quedamos con gasolina o gasoil, pero al nosotros quedarnos sin nada y los demás seguir en las colas, se va a registrar un paro técnico. Realmente necesitamos que se comience a regularizar el suministro de combustible“.

En este sentido, muchos de los choferes ribenses señalaron que han tenido que pasar hasta medio día en las afueras de las bombas de gasolina, con una gran cantidad de carros por delante para poder llenar los tanques y así llevar el sustento por lo menos un día más a sus hogares.

“Creo que las personas que trabajamos con los traslados de personas somos los más afectados, porque vivimos de eso y si no encontramos combustible, no podemos llevar lo que necesitan nuestras familias. Estamos afectados no sólo laboralmente, sino psicológicamente, nos encontramos atados de manos“, dijo Oswaldo Rosales, chofer de la ruta Centro-Maleteros.

DANIEL MELLADO | elsiglo – La Victoria