Irrael Gómez nuevamente publicó un caso de abuso sexual infantil y el implicado ya se encuentra viéndoselas con la ley.

Luego de que Irrael Gómez hiciera público el caso de el tatuador Josué Asdrúbal Hernández Albornoz, quien mantenía una relación amorosa con una joven de 16 años y se encargaba de producir junto a ella material pornográfico, el hombre fue duramente acosado por las redes sociales hasta que el caso llegó al conocimiento de las autoridades quienes no dudaron en actuar en contra de este terrible hecho.

En su cuenta de Instagram, Gómez compartió la noticia de que Hernández ya se encontraba detenido por el CICPC y próximamente tendrá que presentarse en un juicio. “Tolerancia CERO contra el abuso infantil y la PEDOFILIA”, escribió el Gurú de las redes sociales.

En el texto se informa que el tatuador fue presentado este 3 de diciembre en las Oficinas de Flagrancia del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Irrael no sería el único interesado en que se hiciera justicia con este caso, pues otro usuario de Twitter se sirvió en investigar y aseguró que “es posible que lo haya hecho con otras chicas de esa edad, ayúdenme a difundir y a llevarlo a las autoridades”, continuó.

Elsiglo