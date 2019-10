Representantes de ocho organizaciones sindicales magisteriales de la región central se reunieron la mañana de ayer, en la sede del Colegio de Profesores del estado Aragua, con el fin de acordar y establecer un pliego de demandas y peticiones para ser llevadas ante una mesa conciliatoria con el Ejecutivo nacional.

Tal como lo establecen los estatutos de la Ley Orgánica del Trabajo y los diferentes reglamentos de protección al trabajador, que una vez roto el diálogo trabajador-patrono e igualmente violados todos los acuerdos contractuales, estos solicitarán ante la Inspectoría del Trabajo su intervención para que sirva de mediador en el proceso o etapa conciliatoria, donde ellos los agraviados se sentarán en una mesa con el agraviante a fin que sus querellas sean escuchadas y se dé una solución a la misma.

En este sentido, Luis Medina, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guárico (Sinteg) y representante de Fetraenseñanza a nivel nacional, indicó sobre los detalles del pleno llevado a cabo no sólo en la región central, sino en otros lugares de Venezuela, de manera simultánea.

“Estamos aquí consultando cómo lo establecen los estatutos, para ver si el docente va a manifestar como lo establece la ley con un pliego de carácter conflictivo y que podamos sentarnos, ya va a pasar del diálogo a una mesa de conciliación, agotado el artículo 440 el cual habla sobre el seguimiento de la contratación colectiva ha fallado, entonces viene la otra instancia que es la Inspectoría del Trabajo la cual será el árbitro que ayudará a la salida del conflicto”.

Según lo expresado por Medina en este momento el sector educación se encuentra declarado en estado de emergencia, pues tanto docentes, como estudiantes tienen graves carencias, siendo a juicio del representante sindical, una de las primordiales “la hambruna”, pues ya tanto uno como otro no pueden desayunar, almorzar ni cenar con el bajo presupuesto y el poco poder adquisitivo de los ciudadanos que devengan un salario mínimo mensual.

“Ya los representantes lo expresaron claramente, no envían a sus hijos a clases porque no tienen para dales una merienda, ni para el pasaje siquiera, y sépalo bien señor ministro no se puede tener un niño cinco horas sentado en un salón de clases sin ni siquiera tomar una merienda”.

Por su parte, Falib Hernández, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Sindicalizados de la Educación (Fatrasined), explicó que la asamblea magisterial llevada a cabo en Aragua estuvo asistida por cinco estados, así como también en otras entidades se reunieron igualmente representantes de los gremios que hacen vida en todo el país.

“Este pleno que estamos realizando es parte de una programación nacional de las ochos organizaciones sindicales magisteriales nacionales que se unen en el área de la región central, celebrándose aquí en Maracay y donde participan el estado Miranda, Vargas, Distrito Capital, Carabobo, Apure, Guárico y Aragua”.

“También se está realizando simultáneamente en Barquisimeto el pleno centro occidental con participación de los estados Zulia, Lara, Falcón, Portuguesa y el pleno de oriente que se estará realizando la próxima semana en Cumaná y contempla todos los estados de Oriente tales como Nueva Esparta, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Delta Amacuro y Bolívar”.

“Cuál es el objetivo fundamental de estos plenos es reunirnos con todos los sindicatos y la base del Magisterio en función de la problemática que tenemos, lo cual es un caos, un quiebre total del sistema educativo completo, un caos y un quiebre de la labor educativa por cien mil razones, uno los educadores, los obreros y los administrativos, lo que reciben de salario no les alcanza ni para comerse una comida diaria”.

“Estamos dispuestos a solicitar una revisión salarial, de la cláusula de tipo económica, la intervención de la Inspectoría Nacional del Trabajo es para proteger a los educadores en las peticiones que estamos haciendo y a los dirigentes sindicales, la idea es evitar que el Gobierno sancione a los educadores, así como también a los dirigentes sindicales, es por eso que la idea de presentar un pliego conciliatorio es precisamente para que a través de la Inspectoría, es que el patrono se vea obligado a sentarse a discutir con nosotros las reivindicaciones salariales”.

JOSÉ LUIS BLANCO | elsiglo