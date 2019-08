Alba González Villa, conocida como Alba Flores, se popularizó tras su participación protagónica en las series transmitidas por Netflix “La Casa de Papel” y “Vis Vis”.

Aunque quienes conocen del arte español relacionan a la actriz de 32 años con el grandioso legado de su familia, la madrileña de origen gitano carga una triste historia proveniente de sus antepasados.

Alba es parte de la familia Flores, nada menos que el famoso clan de artistas encabezados por la recordada Lola Flores, sus hijas Lolita, Rosario y Antonio, este último, padre de la joven.

Heredera del arte de Los Flores, Alba disfruta actualmente del éxito televisivo y se desenvuelve en el teatro español sumado a un fuerte activismo en pro de los derechos de la mujer, característica que ha demostrado en sus papeles: “Las mujeres nos miramos por la calle, nos protegemos, hay sororidad”, declaró la actriz en 2018 cuando fue protagonista de la portada de la revista Vanity Fair.

Lejos de la popularidad que ahora disfruta a Alba, la familia Flores ha atravesado a lo largo de los últimos años alegrías y penas tan grandes como la muerte de su matriarca Lola y Antonio, dos pérdidas que en mayo de 1995 significaron un duro golpe para el clan de artistas.

Apodada ‘La Faraona’, Lola Flores, cantante de copla, flamenco, bailarina y actriz española de origen gitano, fue la matriarca de la familia Flores y una de las artistas más representativas que ha tenido España en los últimos 50 años.

En paralelo a su carrera, Lola, hacía noticia hacia finales de los años ochenta por sus problemas con Hacienda de España por no declarar sus impuestos entre los años 1982 y 1985. Además, afrontaba un cáncer de mama desde 1972, enfermedad que la mantuvo en medio de cirugías y tratamientos hasta el 16 de mayo de 1995, fecha en que finalmente fallece a causa de este mal.

Antonio Flores fue el hijo menor de Lola y el único varón de la familia. Solía ser, además, un gran dolor de cabeza para la cantante pues sus adicciones al alcohol y a distintos tipo de droga no hacían más que adelantar el triste final que tendría.

“Lola estaba desquiciada desde que su hijo andaba en tan malas compañías y me pidió si podía yo ayudarla para que Antonio volviera al buen camino”, reveló en una entrevista Pepe Vaquero, representante de ‘La Faraona’.

Adicto a la heroína por casi diez años, según confesó el mismo Antonio, este pudo abrirse paso en la música como cantautor y eventualmente como actor.

La pérdida de Lola Flores en 1995 fue para Antonio un duro golpe. Tan solo dos semanas después del fallecimiento de su madre, la noticia de su propia muerte terminaba por hundir a la familia Flores en la más profunda tristeza.

El cantautor fue encontrado muerto en su casa de Madrid, España, víctima de una mezcla mortal de alcohol y barbitúricos. En un inicio se habló de un suicidio sin embargo, fuentes extraoficiales revelaron que “En cualquier caso, parece claro que se trató de un accidente y que no hubo intenciones suicidas”.

“Sin Antonio yo me volví loca, pero a los ocho meses me quedé embarazada y se me acabó el destrozarme y el maltratarme. Ahora pienso que mi madre, mi hermano y mi padre son tres ángeles que me cuidan desde el cielo. No paro de pedirles cosas. Están conmigo las 24 horas del día”, contó la cantante Rosario respecto a los tristes sucesos.

Recientemente Lolita Flores, la hija mayor de Lola, se sinceró en el programa “Sálvame Deluxe” sobre sus problemas económicos, entre ellos sus deudas con Hacienda de España.

“No he defraudado a nadie. No ha sido por fraude fiscal, sino por unas deudas que no pude pagar cuando llegaron. Vendí mi casa para pagar a Hacienda, una multa de alrededor de 600.000 euros”, aclaró.