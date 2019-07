En el área de Cuidados Especiales del Hospital Central de Maracay falleció un adolescente tras sufrir quemadoras en su organismo, informaron familiares a los representantes de los medios de comunicación social.

De acuerdo con la versión de los parientes, el muchacho se disponía a quemar un panal de avispas en una finca, donde laboraba cuando ocurrió el lamentable accidente que lo mantuvo bajo supervisión médica por un lapso de 30 días.

En vista del periodo vacacional en la que se encuentran la mayoría de los estudiantes en el país, Miguel Martínez, de 13 años de edad, se fue a una finca junto con su hermano y el padrastro a trabajar y a pasar su periodo de descanso escolar.

Alexandra Salazar, hermana del infortunado relató lo siguiente: “En una de las matas de la hacienda había un panal de avispas, en la cual todos estaban de acuerdo en quemarlo en horas de la tarde, después de comer y reposar”.

De esta manera comentó afligida joven, “él era un poco inquieto y siempre estaba en busca de hacer algo, ese día mi hermano fue solo sin esperar a nadie a quemar el panal, pero no se percató que había un perol que tenia gasoil con gasolina, eso provocó que agarrara candela y le quemara la ropa, que no pudo quitársela a tiempo”.

Asimismo acotó Salazar que cuando Miguel se estaba quemando pegó unos gritos que fueron escuchados por otro de mis hermanos y fueron a auxiliarlos, le echaron medio tobo de agua para poder sofocar las llamas.

Con la premura del caso y en vista de la magnitud de las quemaduras fue trasladado al hospital “Nuestra Señora de la Caridad” de San Sebastián de los Reyes, de allí fue remitido a San Juan de los Morros, y posteriormente al Hospital Central de Maracay.

Aseveró la hermana del jovencito, “él había presentado mejoría, estaba parándose solo de la cama, hacía sus ejercicios, el médico cirujano lo llevaba para hacerle sus respectivas curas, y salía bastante aliviado; pero de 3 días para acá otra doctora lo atendió, pero no era lo mismo de allí salía con mucho dolor”.

LE EXPLOTÓ ENCIMA LA LIGA DE COMBUSTIBLE

Según relató Alexandra Salazar, su hermano no quería hablar del accidente que sufrió, solo decía “no me pregunten de eso, que no quiero recordarlo, eso fue muy feo y me explotó encima”.

Asimismo aseveró, “nosotros presumimos que al no percatarse de la existencia de la gasolina ligada con gasoil, él se confió y roció los combustibles y al prender el fuego éste se le devolvió quemándole un suéter que tenía puesto que prácticamente se le pegó en la piel, causándole quemaduras en las piernas, parte del tronco y la cara”.

De esta manera, el familiar dejó saber que el jovencito presentaba quemaduras de 2 grado en 54% de su cuerpo, heridas a la cual no pudo reponerse ni superarlas, dejando de existir.

Miguel José Martínez Larrazábal, de 13 años de edad, era el cuarto de nueve hermanos, residía en el sector Boca de Zuata, vía San Casimiro al sur del estado Aragua.

Vale la pena acotar que hay que mantener los productos inflamables fuera del alcance de los menores de edad, para evitar hechos lamentables como este, que causan conmoción entre la colectividad y un dolor profundo a los familiares.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO