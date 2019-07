Reina María Bonasi, es una humilde anciana muy trabajadora, así la catalogan sus nietos, vecinos y demás conocidos, quienes igualmente la admiran por ser una de las precursoras en un terreno de nueve hectáreas agroproductivas denominado “El Hambral”, el cual se encuentra ubicado en el sector La Haciendita en la población de Santa Cruz de Aragua del municipio José Ángel Lamas.

Dicho terreno constituye para Reina María y diez familias más aproximadamente, la principal fuente económica y de sustento, ya que en el mismo se cosecha gran variedad de productos, los cuales además aportan un beneficio no sólo a sus labradores, sino a la comunidad en general, ya que la misma puede adquirir de su producción en muy bajos costos.

La gama en los rubros que se siembran en “El Hambral” es extensa, destacando plátanos, ahuyama, frijoles, yuca, aguacate, cebollón, entre otros, siendo en si esta parcela productiva, una de esas alternativas a la cual se llama y se apuesta hoy en Venezuela, debido especialmente a los incentivos sobre autoabastecimiento, desarrollo endógeno, agricultura urbana y ataque contra la guerra económica que desde el Ejecutivo Nacional se impulsa.

Sin embargo, es importante destacar que dicho asentamiento agrícola necesita de la ayuda urgente de los entes del estado, con competencia en la materia, ya que son muchas las necesidades y carencias por las cuales atraviesan estos trabajadores de la tierra, quienes con las uñas tienen que realizar su labor, no generando de esta manera el nivel óptimo de producción, al cual si podrían llegar tan sólo con la mínima asistencia adecuada.

Bonasi expresó en primer lugar tener la necesidad prioritaria de una bomba hidráulica de 8 pulgadas sumergible, ya que la que ellos tenían hace cuatro años que se dañó.

“Ahora estamos sembrando porque estamos aprovechando la época de las lluvias, y de esta manera podemos cosechar, sin embargo de otra forma no podríamos, pues el agua sólo la podemos extraer del pozo profundo a través de una bomba”.

“Yo de verdad quisiera que esta solicitud llegara a oídos del presidente Maduro, porque de seguro, si él está al tanto de las intenciones que nosotros tenemos aquí de producir la tierra, tal como él lo ha mandado, en este momento en que más lo necesita el país, de seguro nos ayudará”, dijo.

Por otro lado, es importante destacar, que no sólo surtir el agua para la siembra, es una carestía, sino también de elementos como semilla, fertilizantes y abono, los cuales, a pesar de que dicha parcela cuenta con su registro, tal como no los indicó Bonasi, en Agropatria, por ejemplo, no les vende dichos insumos que necesitan, por lo cual, los obreros se ven limitados a la hora de producir variedad, pues el costo de estos es muy alto para ellos adquirirlos.

“Es importante también un tractor, pues con todas estas herramientas, elevaríamos hasta el triple lo que aquí cosechamos“, acotó la agricultora.

No obstante, los vecinos de la zona resaltaron la importancia de que en dicho lugar se active un corredor agroproductivo, de los que dentro del plan “sin maíz no hay país” desde el Ministerio de Agricultura Urbana se viene apoyando.

En otro orden de ideas, otro aspecto a destacar de esta importante área de trabajo agrícola, es la labor que desempeñan un número de veinte mujeres, las cuales se dedican a tiempo completo en esta faena, para así llevar el sustento a sus hijos.

En este sentido, la anciana nos dijo, “de mi familia hay cinco mujeres, entre hijas y nietas que se friegan a trabajar duro, yo quisiera que más personas de la comunidad se unieran al trabajo también, pero las condiciones los ha alejado”.

Y es que por la situación dura del país muchos obreros, tal como nos lo explicó la informante, se han ido del pueblo, o han tenido que dedicarse a otra labor, pues la labor del campo sin el aporte, que en este caso ellos piden, dificulta la posibilidad de sostenerse económicamente a muchos.

Finalmente, los trabajadores de “El Hambral” siguen apostando entre los aprietos, seguir la siembra de esperanza por un mejor mañana, alentando al gobierno y sus instituciones a dar el espaldarazo, sobre todo a los más desfavorecidos, quienes desde las comunidades pueden aportar su granito para el cambio que amerita la nación.

JOSÉ LUIS BLANCO | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO