Los usuarios del servicio de Corpoelec en la entidad ribense y los sectores cercanos denunciaron su descontento por el “cierre virtual” de la oficina local, pues según ellos cancelar el servicio o buscar alguna información ha sido imposible, pues desde hace por lo menos un año y medio que la agencia se encuentra inoperativa, presuntamente por problemas en el sistema.

En este sentido, los afectados señalaron que desde entonces se han topado con esta situación que no les permite cancelar el servicio, conocer su estatus o simplemente realizar alguna denuncia, pues la oficina se encuentra sin sistema que les permita ingresar a las cuentas o a cualquier otro servicio de la empresa, trayendo como consecuencia que muchos clientes se incomoden y digan, “sino es una cosa es otra”, al tiempo que se devuelven a sus quehaceres y faenas de trabajo.

De la misma forma aseveraron que las puertas permanecen abiertas, pero con un cartel que dice: “disculpen señores no tenemos sistema“, aunado a esto, no hay nadie que nos informe cuando se restablecerá el sistema.

“Como de costumbre con todas las oficinas de servicios del Estado, nadie da explicaciones, simplemente los usuarios debemos esperar a que ellos resuelvan un problema que no conocemos concretamente y proceder a pagar el servicio que tenemos años que no lo cancelamos. Me parece una falta de respeto, porque en muchas ocasiones dejamos de hacer nuestras diligencias, para ir a cumplir con ellos como empresa prestadora de servicios y simplemente no están trabajando y no hay nadie que te de razón”, manifestó Eloína Crespo.

Bernardo Pérez agregó: “Este problema se está presentando por falta de la empresa, porque es imposible que un sistema tenga dos años caído y nadie diga nada, ni haga algo. Por tanto, ellos mismos deberían buscar soluciones, ya que nos tienen a la expectativa de cuanto deberá ser lo que debemos cancelar por el año que tenemos esperando”.

Gloria Loaiza expresó: “En la actualidad existe una gran falta de comunicación. Porque se entiende que existen problemas de todo tipo, pero también que deben informar a los ciudadanos de lo que realmente está pasando y qué medida debemos tomar en la espera. Estamos como pajaritos en grama viendo para los lados y esperando el golpe. Aunque he escuchado que cuando se restablezca el sistema cobrarán paulatinamente, pero como La Victoria, es la tierra de todo lo posible, esperaremos”.

Entre tanto, los habitantes de esta parte del estado Aragua esperan que en los próximos días se solucionen los inconvenientes que se han presentado en la oficina de Corpoelec, a fin de que puedan mejorar todos los servicios que ofrecen en general.

DANIEL MELLADO | elsiglo