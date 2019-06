La Copa América Brasil 2019 tiene cientos de datos estadísticos, que te evidencian una de las principales del torneo más antiguo de selecciones del mundo: es una competición sin igual. Estos son 14 de los datos estadísticos más importantes, de cara al inicio del certamen, que se jugará a partir del 14 de junio.



14. autogoles en la competición:

Se han visto 14 goles en propia puerta en la Copa desde 1995; Brasil fue la selección que más se favoreció con estas anotaciones (4).

13. partidos de Ronaldo en la Copa:

O Fenómeno jugó 13 partidos en la Copa, y los ganó todos y entre los jugadores que han ganado el 100% de sus partidos, él es quien ha disputado más.

12. victorias consecutivas:

Brasil ganó 12 partidos seguidos en su bicampeonato 1997-1999, siendo la mayor racha histórica en la Copa América.

11. goles tiene Paolo Guerrero:

El delantero Paolo Guerrero, de Perú, es el jugador activo con más goles anotados en la historia de la competición: lleva 11 tantos, en 19 juegos.

10. anotaciones para Eduardo Vargas:

Eduardo Vargas es el máximo anotador histórico de Chile en la Copa con 10 goles, igual que Enrique Hormazábal.

9. selecciones, fuera de Conmebol, en la Copa:

Qatar se convertirá en novena selección fuera de la confederación en disputar esta Copa (México, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Japón, Jamaica y Haití son las otras ocho).

8. partidos sin recibir gol:

Colombia mantuvo su valla invicta en ocho partidos seguidos entre 2001 y 2004, siendo la mayor racha histórica el certamen.

7. goles venezolanos:

La mayor cantidad de goles anotados por la Selección de Venezuela en una Copa América es de siete; lo logró en las ediciones de 2011 y de1967.

6. partidos consecutivos anotando gol:

Nilo Murtinho Braga, de Brasil, tiene la mayor racha de partidos seguidos con gol en la historia del torneo: anotó en seis juegos consecutivos entre 1923 y 1925.

5. veces recibió Brasil la Copa:

Brasil será el anfitrión de la Copa América por quinta edición; hasta aquí, fue campeón las cuatro veces que organizó el certamen (1919, 1922, 1949 y 1989).

4. jugadores que anotaron cinco goles en un partido:

Cuatro jugadores lograron anotar cinco goles en un partido de Copa América: Héctor Scarone (Uruguay, 1926 vs Bolivia), Juan Andrés Marvezzi (Argentina, 1941 vs Ecuador), José Manuel Moreno (Argentina, 1942 vs Ecuador) y Evaristo (Brasil, 1957 vs Colombia).

3. arqueros que hicieron gol:

Solo tres arqueros convirtieron goles en el torneo continental: René Higuita (Colombia, 1989 vs Venezuela), Erwin Ramírez (Ecuador, 1991 vs Bolivia) y José Luis Chilavert (Paraguay, 1997 vs Argentina).

2. veces hicieron gol en una final:

Ronaldo (Brasil, 1997 y 1999) y Pablo Javier Bengoechea (Uruguay, 1987 y 1995) son los únicos jugadores que anotaron en dos finales de Copa América.

1. gol para la historia:

José Piendibene, de Uruguay, anotó el primer gol en la historia de la Copa América: fue el 2 de julio de 1916, a los 44 minutos de juego, en la goleada 4-0 ante Chile.