El partido opositor Primero Justicia (PJ), del dos veces candidato a la presidencia Henrique Capriles, ratificó ayer que no participará en las elecciones de concejales del próximo domingo y que los dirigentes de esta organización que asistan saldrán de sus filas.

“PJ ni directa, ni indirectamente participa en la farsa del día 9 de diciembre”, dijo en rueda de prensa el dirigente Juan Pablo Guanipa, que también reiteró que este partido no participará en elecciones a menos que se den las condiciones para que se produzca un cambio de Gobierno.

Señaló que esta organización política, que además está inhabilitada por no haber participado en comicios anteriores, “exige a cualquier candidato que se presente a esos cargos que serán electos írritamente que no utilice los símbolos de PJ para fomentar absolutamente ninguna candidatura que no cuenta con el aval de este partido”.

Dijo que la posición de PJ es la misma que mantuvo de cara a las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo en las que resultó reelegido el presidente Nicolás Maduro y en las que no participó la mayoría de los partidos opositores por considerar que estos comicios estaban manipulados por el Gobierno y eran una “farsa”.

“En virtud de todo lo que ha significado las condiciones para la farsa convocada para el 9 de diciembre nosotros ratificamos nuestra posición que se inició para el proceso del 20 de mayo que continuó y que continúa hasta ahora para este proceso que se ha convocado”, dijo.

Indicó que “lamentablemente” quienes hayan decidido participar en esta “farsa” electoral siendo militantes de este partido “por su propia decisión ya no son militantes de PJ” y agregó: “Eso debemos dejarlo profundamente claro”.

“Le decimos a todos los venezolanos que la lucha que tenemos que librar es una lucha para que haya un cambio político en Venezuela, que nadie piense que hay posibilidad de cualquier negociación que signifique la permanencia de Maduro en la presidencia de la república”, subrayó.

Aseguró que existe una “presión” interna y externa sobre el Gobierno de Maduro “que cada día crece muchísimo más”, lo que “compromete” a los partidos opositores “a seguir luchando para intensificar la presión” nacional e internacional.

Comentó que estas presiones cuentan con una “fecha clave” que es el próximo 10 de enero, cuando Maduro asumirá su nuevo mandato presidencial 2019-2025.

“Ese día se ratifica la ilegitimidad de Maduro en la presidencia de la república y estoy seguro de que se intensificarán los mecanismos nacionales e internacionales de presión para lograr que se produzca ese cambio político que anhela hoy por hoy el pueblo de Venezuela”, señaló.

En las elecciones de concejales no participarán ni PJ, ni el partido Voluntad Popular (VP), del líder Leopoldo López, ni el tradicional Acción Democrática (AD).

EFE