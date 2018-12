Jennifer Aniston: “Nunca cumplí con las expectativas de mi madre”

Loading...

El último proyecto interpretativo de Jennifer Aniston le ha obligado a enfrentarse a un pasado que creía haber dejado atrás, concretamente a su propia relación con su madre, mientras se metía en la piel de una antigua reina de la belleza con una hija que no se ajusta a esos cánones de perfección que han regido toda la vida de su personaje, una historia que guarda un sinfín de paralelismos con su propia infancia aunque con los papeles invertidos.

Pese a que la antigua protagonista de ‘Friends’ ha sido y es considerada una de las mujeres más bellas de la meca del cine, e indiscutiblemente la estrella con la melena más famosa e imitada a lo largo y ancho del mundo, de pequeña siempre sintió que no estaba a la altura de las expectativas de su mamá, Nancy Dow, tal y como ha relatado en varias ocasiones, y ahora se ha visto obligada a procesar de nuevo todos esos sentimientos de cara al rodaje de la película ‘Dumplin’, producida por la plataforma Netflix.

“Ella era modelo y le otorgaba una gran importancia al aspecto físico, al suyo y al mío. Yo no resulté ser la hija modelo que ella esperaba y es algo que me afectó profundamente”, reconoce la intérprete en una nueva entrevista al periódico australiano The Sunday Telegraph. “Al final se trata de la historia de una niña que solo quiere que su madre la quiera, pero ella está demasiado ocupada con cosas que en realidad no tienen ninguna importancia”, añade para resumir tanto su experiencia como la de su hija en la ficción, en cuya historia se centra el filme.

Como adulta, Jennifer pasó largas temporadas sin mantener ningún tipo de trato con Nancy debido a las tensiones que existían entre ellas y que no mejoraron precisamente después de que esta última publicara un libro en 2009 sobre la infancia de la estrella de Hollywood titulado ‘From Mother and Daughter to Friends: A Memoir’ (‘De madre e hija a amigas: Unas memorias’). Finalmente la actriz decidió ponerse en contacto con ella por primera vez en cinco años en mayo de 2016 tras enterarse de que su salud había empeorado considerablemente y poco después su madre falleció a consecuencia de un derrame.

