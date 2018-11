Kylie Minogue y Kylie Jenner se pelean por el nombre de su marca

Loading...

Aunque buena parte de los medios de comunicación y de la opinión pública suelen mencionarla tanto por su nombre como por su apellido, a lo largo de sus más de 30 años de carrera la cantante Kylie Minogue ha venido utilizando únicamente el primero de ellos para firmar sus discos y como marca reconocible de sus exitosas giras musicales y demás proyectos artísticos.

Eso explica que, hasta febrero de este año, la intérprete australiana y la estrella televisiva Kylie Jenner se vieran envueltas en un llamativo enfrentamiento legal a cuenta del control de dicho nombre, ya que la primera no dudó en recurrir a sus abogados para que emprendieran acciones legales contra la benjamina del clan Kardashian, y evitaran así que esta blindara el término ‘Kylie’ como marca registrada de su línea de cosméticos y otros productos de belleza.

Y al margen de que el tribunal acabara dándole la razón y constatara, como quedó patente en la resolución judicial que rechazó la petición de Jenner, que la artista pop llevaba demasiado tiempo empleando dicho nombre como para que le fuera arrebatado de la noche a la mañana, lo cierto es que Kylie Minogue no ha dudado en expresar ahora su malestar ante las declaraciones poco respetuosas que usaron sus letrados a lo largo del proceso a la hora de definir a su ‘rival’, a la que llegaron a referirse en un escrito como una “personalidad televisiva de segunda categoría”.

“Cuando escuché que habían utilizado esa expresión, la verdad es que me enfadé muchísimo y me sentí fatal. Y pregunté: ‘¿Pero quién ha dicho eso y por qué?’. Lo único que me contestaron es que así hablan los abogados en estas disputas. Y bueno, luego pensé en que la situación causaría problemas, lo cual nunca fue en absoluto mi intención. Afortunadamente, al final todo se resolvió bien y creo que pudimos aclararlo todo desde la cordialidad”, ha contado Kylie Minogue a su paso por el programa de la televisión australiana ‘The Project’.

A pesar de la retórica algo ofensiva de la que hicieron gala sus representantes legales, la intérprete ya dejó claro en su momento que su litigio con la hermanastra de Kim Kardashian se enmarcaba en un mero choque de intereses comerciales y que, precisamente porque no la conocía de nada, jamás ha sentido animadversión alguna hacia ella o el resto de miembros del clan televisivo.

“No he llegado a conocer a Kylie Jenner y tampoco conozco a nadie de su familia. Bueno, en una ocasión me crucé con Kendall Jenner porque coincidimos en un evento de moda, pero de verdad que no he llegado a hablar con ninguno de ellos. Todo ha sido un poco desagradable porque algunos fans, los más leales, se lo han tomado demasiado en serio. Pero no hay nada personal en este asunto y siento mucho que se haya llegado a ese punto”, explicaba meses atrás.

