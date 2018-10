Denuncian a concejales de MBI por vender terreno municipal

Seis humildes familias solicitaron al Gobernador de Aragua, Rodolfo Marco Torres, que les otorgue el título de propiedad que los califique como propietarios del terreno ubicado en la primera calle Las Tejerías, callejón Nº 5-B, sector Niño de Jesús, de El Limón, municipio Mario Briceño Iragorry.

Según Yorman Concepción, desde hace 15 años continúan luchando para que les otorguen el mencionado documento y de esta manera solicitar a la Gran Misión Vivienda de Venezuela la construcción de casas o apartamentos dignos que le permita tener una mejor calidad de vida.

“Nosotros tenemos la resolución municipal firmada por la exalcaldesa Belquis Porte, sin embargo, llegaron unos concejales del municipio y vendieron el terreno a una persona adinerada que trabaja en una empresa de telefonía privada”, denunció.

Luego agregó que “nosotros no tenemos dinero para contratar un abogado, hemos hablado en reiteradas oportunidades con el alcalde Brullerby Suárez, pero no nos da una solución, ni quiere entregarnos el titulo de propiedad del terreno. Es por eso que no podemos construir o buscar la forma de que alguna dependencia del gobierno nacional o regional nos construya las viviendas, simplemente porque el falso dueño nos está exigiendo que desalojemos el terreno”.

“No tenemos servicio eléctrico, servicios de agua potable ni cloacas; el pozo séptico está cediendo y tenemos miedo que nuestros niños se puedan caer”, denunció.

Al preguntarle quiénes son los responsables de esa supuesta venta fantasma, Concepción respondió indicando que “este terreno era un ejido municipal, la alcaldesa firmó la resolución, pero resulta que llegaron los concejales y vendieron el terreno y de inmediato le entregaron el título, ahora el falso propietario nos quiere desalojar”.

Preocupado por la situación, el denunciante señaló que “gracias al Presidente Nicolás Maduro y al gobernador Marco Torres, nos llega la comida, pero los corruptos de la alcaldía nos siguen dando la espalda, estamos cansados, siempre nos llevan a eventos políticos, nos utilizan, es por eso que solicitamos al gobernador que nos ayude, pero también pedimos que se habrá una investigación desde el Consejo Legislativo o desde la Gobernación, para que comprueben el comportamiento de los concejales de MBI”.

