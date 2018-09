Abuelos dicen sentirse burlados por pago “chucuto” de pensiones

Luego de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunciara en cadena nacional el pago por cuotas para los jubilados y pensionados, los abuelos siguieron este martes por segundo día consecutivo, encontrándose con una cruda realidad.

Mientras hacían una larguísima fila de personas en las afueras de un banco localizado en un reconocido centro comercial de la avenida Bolívar de Maracay, los jubilados y pensionados se quejaron por el pago mínimo de 90 bolívares soberanos que les ofrecían en esa entidad bancaria.

Desde tempranas horas de la madrugada los abuelos se trasladan hasta las colas, con la idea de conseguir puestos privilegiados y con suerte salir de allí en horas del mediodía, sin embargo, en muchas ocasiones pueden salir de allí hasta pasadas ciertas horas de la noche.

En medio de la cola de personas, Juan Capote denunció que los abuelos pueden cobrar en ese banco hasta un total de Bs. S 100, a pesar de que la pensión en total haya sido Bs. S 450.

“Fíjese, ellos nos dicen que podemos retirar hasta cien soberanos, y que lo demás podemos irlo sacando con la tarjeta de débito, pero si hay muchos pensionados que no tienen tarjeta de débito, ¿cómo van a hacer para cobrar lo suyo?”, fue parte de lo que expresó el señor Juan Capote, que de la misma forma fue ratificado por la señora Virginia Morales.

Morales destacó que los abuelos pueden cobrar hasta un total de cuarenta bolívares al día por medio de la tarjeta de débito, “yo iré a cobrar sólo los cien bolívares que están dando hoy porque no tengo tarjeta para sacarla y poder cobrar el resto del dinero que dan diario”.

Asimismo la señora Dilia Machado, otra de las abuelas que se encontraba en la cola para recibir la pensión, destacó que no se permite hacer transferencia desde el banco al que llega la pensión a otras entidades bancarias para la preferencia y comodidad de los pensionados, porque también es limitativo el hecho de tener la tarjeta de débito.

“Si yo pudiera hacer transferencia fuera perfecto, porque no tengo que pasar estas penurias; de hecho yo le iba a transferir a mi hija para que sacara dinero del cajero o del banco, pero no pude porque no se puede hacer transferencia”, explicó Machado.

Por su parte, el señor Jesús Sánchez y la señora Nelly Gómez, expresaron total desacuerdo en el asunto del pago fraccionado de la pensión, porque según exigieron “todos los pensionados deben tener el derecho de poder cobrar lo que recibieron y no por partes”.

La señora Gómez también aprovechó la oportunidad para denunciar que el vigilante de este reconocido banco estatal esbozó una frase poco amigable, “en Miraflores manda Maduro, pero aquí mando yo y lo que hay para pagar es eso”.

Al recordar la frase dicha por el vigilante de la entidad financiera, todos los presentes enardecieron su actitud y comenzaron a denunciar los atropellos de los que son víctimas, comenzando por el simple hecho de tener que irse desde altas horas de la noche a hacer cola para el día siguiente.

Ramón Veroes fue otro de los que reclamó la situación de los pensionados, pues “esos ‘reales’ son de uno, así que nos tienen que pagar todo completo”, al tiempo que dejó salir sus mayores sentimientos hacia el Gobierno de turno por las medidas económicas que ha adoptado, las cuales según destacó, “ahogan a los abuelos”.

Quedó claro que el dinero correspondiente a la pensión de todos los pensionados y jubilados se está cancelando no por número de cédula, sino que todos los días se atiende a todos los abuelos que deseen retirar su pensión.

ANDRESSA GARCÍA | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO