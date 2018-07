Desde Primero Justicia dieron un parte de lo que han sido los índices delictivos en el estado Aragua durante los últimos meses. En ese sentido, José Ramón Arias, director del Observatorio de Violencia en Aragua, comentó que durante los últimos seis meses se han incrementado dichos índices.

Asimismo, el también abogado comentó que según los estudios que se han llevado a cabo desde el Observatorio de Violencia en Aragua, los números de homicidios se han mantenido considerablemente elevados, tomando en cuenta que su concepto de homicidio es bastante amplio, que no se basa en el que es tomado en cuenta por las versiones oficiales.

Es destacable que la realización de estos estudios de investigación que desde esa organización se realizan son basados en fuentes periodísticas, debido a que no se tienen versiones ni fuentes oficiales que puedan dar cifras en específico sobre la delincuencia en el estado Aragua, al menos eso fue lo que destacó Arias.

“La manera del Gobierno para identificar cuando se trata de homicidio es bastante específica, así que esto lo que ocasiona es que se vea disminuido el índice homicida, porque entonces se estiman las demás causas como ajuste de cuentas, que no es considerado como homicidio”, explicó Arias.

Dentro de todas las cosas señaladas por el director de dicha firma estadística, destacó el hecho de que los municipios con mayor incidencia en el crimen son Girardot y Zamora, debido al índice poblacional, así como también los estados urbanizados o rurales en los que se encuentran cada uno, luego de ellos les siguen Ribas, Linares Alcántara y Santos Michelena.

También te puede interesar: PJ reafirmó que no participará en los comicios presidenciales

Arias expresó que aunque el Gobierno Nacional insista en decir que han bajado los índices de criminalidad, la verdad es que Aragua sigue siendo la entidad con mayor incidencia en el delito, aunado además a las operaciones que desde el Ejecutivo son manejadas como una especie de política de Estado.

Según lo explicado por el abogado, es una política de Estado las operaciones de “exterminio” que llevan a cabo ciertos organismos de seguridad, bajo las directrices del alto mando gubernamental. Esa política de Estado para nada supone acabar con la violencia, cuando se combate ese flagelo con más violencia, según lo planteado por Arias.

La solución que desde Primero Justicia se ofrece se basa en la educación que no solamente se imparte en la escuela, sino también desde el hogar, porque muchas veces los niños que se crían en hogares inestables son los que sufren los embates de la delincuencia, así lo demuestra la cifra de 190 niños que han quedado en situación de orfandad, porque sus padres han muerto en situaciones violentas.

“Si no se le consigue una solución, un destino a esos 190 niños que se han quedado huérfanos porque sus padres han muerto en circunstancias delictivas, en un futuro no muy lejano tendremos una sociedad totalmente enferma de violencia, y eso no se puede permitir”, finalizó Arias, invitando a toda la población a que eduque a sus niños, y por supuesto exhortando a las autoridades a que tomen medidas menos agresivas y más certeras y efectivas para combatir el cáncer de la violencia y la inseguridad.

ANDRESSA GARCÍA | elsiglo

foto | JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ