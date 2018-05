Los altos precios ya no dejan telas que cortar

En un recorrido realizado por tiendas textiles de Turmero se pudo constatar el alza sostenida de los precios de las telas en todas su presentaciones, pues un metro de este producto textil puede costar hasta dos millones 500 mil bolívares.

En este sentido, Rosalba Siapa, encargada de una pequeña tienda donde venden retazos y por kilo, manifestó que “las ventas en este negocio han bajado 50%, ya la gente no compra como antes. Sus costos son demasiado altos y ya no es algo accesible para todas las personas, los pocos que compran casi siempre pagan con la tarjeta de crédito, motivo por el cual nos vamos a pique”.

La comerciante contó que vende “la tela por kilo y también en retazos, colocándole un precio más bajo a las que vendemos por metro, pues tratamos de variar para que las personas no se vayan con las manos vacías y puedan llevarse al menos una pieza, así ganamos ambos, y seguimos teniendo dinero y materia para trabajar”.

Seguidamente, Fadua Figuera comentó: “Estoy comprando la tela para hacerle unas pantys a mi mamá que se encuentra enferma, considero que las telas están caras, yo antes compraba bastante para hacerme toda mi ropa, pero actualmente ni eso se puede hacer”.

De igual manera, Edit Ascanio manifestó: “Tenía tiempo sin comprar telas porque están demasiado caras, quería hacerme unas blusas, pero como que me sale mejor comprármelas hechas. Yo antes confeccionaba ropa para la venta, pero actualmente muy poco puedo comprar, pues el único ingreso que tengo es el de la pensión y eso no me alcanza”.

YORVELIS ROJAS (pasante) | elsiglo

fotos | DENYS SÁNCHEZ