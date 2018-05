Comerciantes trancaron en La Victoria

Aproximadamente a las 8:40 de la mañana de este martes, los comerciantes de la zona centro de la ciudad de La Victoria, específicamente los que hacen vida en el sector Soco, realizaron una protesta en la avenida Fráncisco de Loreto, debido a la falta del servicio de luz, la cual los aqueja desde hace dos días.

En este sentido, enardecidos trancaron la conocida esquina de Soco con las tapas de las alcantarillas y hasta con cavas dañadas, aunado a esto gritaban consignas y pedían a las autoridades municipales que se apersonaran al lugar a resolverle este problema, que los mantenía estancados en las ventas y con amenaza de pérdida de mercancía.

“Desde el lunes a las 2:00 de la tarde no tenemos luz.

Llamamos a Corpoelec y nos tratan mal, diciéndonos que eso no es problema de ellos, que esperemos que a ellos les provoque venir. Cosa que me parece una falta de respeto, pues nosotros cancelamos el servicio puntualmente y nos dirigimos con respeto hacia a ellos”, dijo Inés De Sousa encargada de un local de la zona.

Además Andrea De Sousa agregó, que temen porque se le dañen la mercancía que tienen en el local, por la falta de energía eléctrica en las neveras.

“Estamos nerviosos de que se nos deterioren los productos que necesitan ser refrigerados. Nosotros con mucho esfuerzo hacemos una inversión que al final va en pro del desarrollo del municipio y cuando se presenta un problema nos tratan así. Es que ya ni el trato importa sino las pérdidas que podamos tener”, dijo la afectada.

En concordancia con De Sousa, Marelys Gil trabajadora de una peluquería de la zona aseguró, que este problema les ha acarreado pérdidas, pues las damas no acuden a embellecerse por la falta de electricidad. “Si no trabajamos no comemos y lastimosamente la luz es indispensable para nosotros, los que no tenemos plantas no las estamos viendo negras”, dijo.

Por último, los dueños y encargados extendieron una vez más el llamado a las autoridades para que se apersonen al lugar y le den una solución efectiva a esta situación, la cual no es la primera vez que les ocurre.

DANIEL MELLADO | elsiglo

fotos | ROYNER APONTE