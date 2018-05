Gisselle Reyes pondra su tumbao a Maracay

Este sábado 26 de junio, Gisselle Reyes ofrecerá en Maracay una Master Class en la que enseñará los secretos de su celebre “tumbao” y bastante más.

Conversamos con Gisselle a propósito de esta actividad enmarcada en el primer aniversario de su agencia en la Ciudad Jardín, que se llevará a cabo en el Hotel Marriot entre 4 y 6 de la tarde.

-Tendrá dos horas de duración y en ellas concentraré parte de lo que enseño en mi curso profesional. Habrá pasarela, fotopose, uso de accesorios, tips de belleza, moda, normas sociales, hasta consejos para quienes consideren que necesitan alguna cirugía estética- nos comentó.

Añadió que el cupo previsto es de 40 mujeres, con edad comprendida desde los 7 años y sin limitante:

-También pueden participar señoras que quieran actualizarse, porque ahora la pasarela ha cambiado. Todas van a adquirir bastantes conocimientos. Hay una parte del taller en la que cada una me realizará una pregunta de lo que ellas quieran- aclaró, acotando que la información sobre el taller de este sábado, está disponible en su Instagram @gissellesmaracay o en su e mail [email protected].

Gisselle Reyes enfatizó que Aragua se mantiene entre sus mercados claves y actualmente su Academia mantiene sus puertas abiertas en alianza con People’s Model en La Soledad , donde siente la seguridad y facilidades de acceso que extrañaba en su primera sede

En torno a su futuro como profesora de pasarela del Miss Venezuela, y su aprendizaje a lo largo de su extensa trayectoria, aportó:

-El Miss Venezuela fue parte de mi vida, no se que va a pasar dentro él con Gisselle Reyes , fueron 25 años , he tenido disciplina ser constante, mi padre era militar y de allí viene esa personalidad que me ayudó a mantenerme tanto tiempo en esa organización. La gente creo que me botaron del Miss Venezuela, y no lo se, yo no soy empleada del Miss Venezuela, puede ser que no me contraten más, podría ser, eso está en veremos y no lo sabemos. No me ha llamado nadie.

¿Es posible desarrollar estilo y glamour en medio de la crisis?

-Puedes estar rodeada de personas a las que no les interesa este tema, pero si quieres mejorar, no importa que otra gente no quiera cambiar. La gente está agresiva y altanera, pero si uno va tranquilo y con frente en alto, no hay problema. A mí me funciona, hay gente que se burla de las niñas porque estudian modelaje, pero ellos nos aves si esa persona puede llegar a vivir de eso como lo hago yo, a lo mejor en otro país.

“NO TENGO NADA QUE TEMER”

¿Te afectaron las críticas recientes que te llevaron a estar ante Jaime Bayly y Patricia Poleo en Miami?

-Yo dedicaba dos horas de mi vida durante 4 meses de cada año al Miss Venezuela, era una parte de las muchas cosas que tengo, sigo con mis 8 agencias, por eso me preocupaban los malos comentarios, pensaba que podían afectar a mis academias, pero las mismas representantes de mis alumnas me dieron fortaleza cuando salió esa campaña tan fea.

¿En tus talleres, preparas a las alumnas para el bullying tan frecuente desde redes sociales en el caso de figura públicas?

-Claro que sí, eso les pasa a las personas más jóvenes pero al adulto también. A mi me paso, uno tiene que tener la fuerza para salir delante de las burlas, bullying, calumnias, como cuando dijeron que yo era proxeneta y lo hizo una periodista como Patricia Poleo, aunque yo tengo una reputación impecable de 33 años de trabajo. Yo fui a Miami dar la cara a la persona que hablaba mal de mi. Por cierto, me encantó Jaime Bayly, fue un caballero, se portó muy bien, creo que le llegó mi esencia. Comenzó fuerte, pues ese es su trabajo, pero al final dijo que yo era honorable. Si uno no tiene nada que temer, con dar la cara basta. Pero me asombró que me pasara esto a los 51 años, con 8 academias de modelaje y no cuando era modelo, joven y me la pasaba rumbeando, por eso me llené de fortaleza para viajar a Miami y ponerme frente a Jaime Bayly, Patricia Poleo y también conversar con Kerly Ruiz. Yo tengo una hija, familia y no pueden decir esas cosas, asegurando que tienen pruebas que nunca aparecieron, por cierto. Si hubiera hecho algo malo, me hubiera quedado callada, pero yo no tengo miedo. Es que ahora el “tumbao” Reyes también es actitud frente a las adversidades.

¿Alguna clave para no enfurecer con los comentarios en redes, porque a veces los haters la han agarrado contigo?

-Yo leo los comentarios, pero si quieren herirme u ofender, yo no respondo, con bloquear me basta y me sobra. No caigo en provocaciones. Un amiguito de mi hija quería pelear con uno de mis seguidores, yo les dije, que si me quieren tanto, no hagan eso. La gente lo hace para encender una chisma y te deprimas, yo soy Escorpio, soy fuerte de carácter y nada más que bloquear a alguien y que luego me escriban por otra cuenta pidiendo que los acepte de nuevo, pero si te bloqueo, bloqueado te quedaste. Eso ha sido siempre no de ahora.

¿Qué viene ahora?

-Me han llamado otras organizaciones o concursos de belleza para que trabajen con ellos, tengo propuestas de República Dominicana, Perú, Ecuador, vamos a ver. Estoy de regreso a Venezuela, luego de un mes en Estados Unidos y estoy rehaciendo mi agenda. La academia que tengo con Federica Guzmán en Weston sigue y la del Doral, que teníamos Osmel y unos socios capitalistas, se cerró, pero ahora voy a estar sola en un Summer Camp de un Colegio en el Doral, yo haré la parte de las niñas con una Master Class de Gisselle

