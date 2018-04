Karen McDougall asevera que tuvo relaciones con Donald Trump entre los años 2006 y 2007, cuando el actual presidente de EE.UU. ya estaba casado con su tercera y actual esposa, Melania.

La empresa American Media Inc. acordó rescindir el contrato que mantenía con Karen McDougal para la no divulgación de su supuesto romance con Trump, por lo que ahora la mujer puede hablar libremente sobre este tema, informa The New York Times este miércoles.

Según el acuerdo alcanzado este miércoles, la empresa tiene derecho a recibir hasta 75.000 dólares de los beneficios que pueda obtener la exmodelo al hacer pública su historia en un futuro.

McDougal, quien fuera modelo de la revista Playboy, presentó en marzo una demanda contra la empresa American Media Inc, editora de National Enquirer, que en 2016, según The Wall Street Journal, le pagó 150.000 dólares por los derechos de su historia sobre el romance con Trump, pero nunca la publicó. Karen McDougall confesó que tuvo relaciones con Donald Trump entre los años 2006 y 2007, cuando el actual presidente de EE.UU. ya estaba casado con su tercera y actual esposa, Melania, publica The New Yorker.

Por su parte, el presidente estadounidense ha negado en repetidas ocasiones haber tenido relaciones con la modelo.

Fuente: RT