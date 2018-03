“Iremos a paro nacional de no tener respuestas del Gobierno”

Levantando pancartas y gritando consignas como “se para enfermería, se para el hospital, queremos sueldo justo”, el gremio de enfermeras protestó por tercer día consecutivo al frente del Hospital Central de Maracay.

Las damas de blanco siguieron exigiendo el pago de su salario, que en horas del mediodía de ayer aún no había sido cancelado; además exigían una mejor paga salarial tras no poder sostener una familia con tan sólo 100 mil bolívares.

La manifestación pacífica estuvo encabezada por la licenciada Jessica Vidal, presidenta del Colegio de Enfermeras del estado Aragua, quien manifestó que, de no obtener respuestas por parte de los entes competentes, se irán a paro a nivel nacional a partir del día lunes como medida de presión.

“Esta es hora de que Corposalud Aragua no nos ha cancelado la quincena, no hay asistencia médica porque las enfermeras no tienen dinero para asistir a sus lugares de trabajo; mientras que las autoridades se hacen de la vista gorda ante la problemática, la cual ahoga al gremio”, expresó.

No se pueden hacer los sordos, los centros médicos no cuentan con insumos, ni antibióticos ni yelcos y pare de contar, el Hospital Central de Maracay es el más importante del estado Aragua y si no hay enfermeras, no hay atención al público”, dijo Vidal.

Hacen un llamado al gobernador del estado, Rodolfo Marco Torres, y al presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, a que busquen soluciones inmediatas, de lo contrario irán a paro indefinido.

RAIZA VILLAFRANCA | elsiglo

fotos | JUAN CARLOS BENÍTEZ