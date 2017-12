El dinero para el tradicional estreno del 31-D es invertido en comida

Entre los encuestados estuvo Lisbeth Cortez, quien indicó, “todo está carísimo, demasiado, no se puede comprar nada, anteriormente acostumbraba a estrenar 24 y 31 pero ya no, porque la ropa está supercostosa, un blue jean lo vimos en 2 millones 800 mil y las sandalias más baratas en 400 mil bolívares, es demasiado dinero para mí”, dijo.

Así mismo se expresó Francisco Fernández, “este año ha sido bastante difícil, no hemos podido comprar debido a los altos costos. Ahorita estaba viendo unos zapatos y estaban sumamente elevados, pues los más económicos estaban entre 700 mil y 800 mil bolívares. Los que sí van a estrenar son los niños, porque ya les habíamos comprado ropa a principio de año”, explicó.

“No he comprado lo que es nada, con qué, lo poquito que uno tiene es para puro comer, a los niños sí les compramos sus juguetes, pero más nada”, señaló la señora Yajaira Brito.

Arturo Linero, por su parte, exclamó, “esto está caótico, acabo de salir del banco y me estaban dando diez mil bolívares en billetes de 20 y de 10, por lo que estoy desanimado completamente, triste, porque la situación está muy apretada y el poquito de efectivo lo que estoy es estirándolo, porque la poca platica que tiene uno es solo para la comida y nada de ropa”, dijo.

“Ajá, cuál estreno, no hay estrenos, la plata es solo para comer, qué vamos a hacer. Ni una pantaleta amarilla he comprado, porque vi una sola en 350 mil, con esta situación que vivimos no hay estrenos, en pura comida se le van a uno los realitos y con decirte que eso es para medio comer”, afirmó Idarda Zurita.