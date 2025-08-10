Realizada jornada de la GM Venezuela Mujer en Ocumare

Más de mil familias de la Comuna Eje Costero Agroturística, en el municipio Costa de Oro del estado Aragua, se beneficiaron de una jornada de atención integral enmarcada en la Gran Misión Venezuela Mujer (GMVM).

El alcalde Wilmer Leal supervisó la jornada



Informó la fuente institucional que la jornada, coordinada con el alcalde Wilmer Leal, ofreció una amplia gama de servicios de salud, incluyendo especialidades como ginecología, medicina interna, oftalmología, dermatología y odontología.



Además de la atención médica, se brindaron servicios a través de las misiones educativas, se contó con la presencia de la Misión Nevado y se instalaron tribunales móviles para atender trámites legales.



Se conoció igualmente que un espacio especial fue dedicado a las mujeres emprendedoras de la comunidad para que pudieran exhibir y comercializar sus productos.

Fueron realizados exámenes a mujeres embarazadas



La Autoridad Única para Asuntos de la Mujer en Aragua, Gipsy Colmenares, destacó la importancia de estas jornadas para la atención directa del pueblo costero. «Esto es un gran logro de la revolución bolivariana, un logro del presidente Nicolás Maduro, la ministra de la mujer, Yelitze Santaella, y la gobernadora Joana Sánchez, quienes se preocupan por el bienestar de las mujeres y sus familias», declaró.

Por su parte, la secretaria del vértice 1 de la GMVM, Eglee López, subrayó el compromiso del gobierno con la atención social. «Estamos desplegados en el territorio, llevando la esperanza y el bienestar a nuestras comunidades. Esta jornada demuestra que el trabajo en equipo y la organización comunal son la clave para seguir construyendo una patria más justa e igualitaria», afirmó.

