Lluvias causaron colapso de vialidad en Táchira

Las fuertes lluvias registradas durante este fin de semana en el estado Táchira causaron el colapso de la vialidad en la entidad. Esta situación dejó a varios sectores incomunicados.

Se conoció que la vía Macanillo – Potosí colapsó este sábado, por lo que quedó restringido el paso vehicular por la zona.

De acuerdo con lo informado en la red social Instagram por Reporte Táchira, el derrumbe de la vialidad dejó incomunicados a los sectores de la parroquia La Florida, en el municipio Cárdenas.

La vía afectada es la que conduce desde Macanillo hacia Potosí, La Arenosa y La Florida.

En un video se muestra que la vía quedó completamente derrumbada con grandes piedras, escombros y lodo en el camino.

Para este domingo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó que se mantendrán las lluvias en Táchira y otras regiones del país.

También te puede interesar:Congreso Nacional de Salud 2025 promueve innovación en el sistema público

De acuerdo con el reporte publicado por Inameh en sus redes sociales, “se esperan zonas nubladas con precipitaciones” en varias entidades del país.

Entre los estados afectados están Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Sucre, Nueva Esparta, Monagas, y Anzoátegui. Así como Falcón, Lara, Yaracuy, Guárico, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa, Trujillo, Mérida, Táchira y Zulia.

El ente advirtió que para las horas de la tarde y la noche se espera un incremento de la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas eventuales.

EL NACIONAL

GM