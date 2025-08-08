Congreso Nacional de Salud 2025 promueve innovación en el sistema público

El pasado miércoles 6 de agosto se llevó a cabo el Congreso Nacional de Salud Especialidades 2025 en el Círculo Militar de Los Próceres, en Caracas, con el objetivo de fortalecer el Sistema Público Nacional. El evento congregó a profesionales de diferentes especialidades médicas en un espacio dedicado al intercambio de conocimientos sobre innovación y procedimientos técnicos aplicados en el sector salud.

Durante la jornada inaugural se presentaron más de 80 ponencias enfocadas en el progreso científico relacionados con cirugías, atención especializada y nuevas tecnologías. Las exposiciones estuvieron orientadas a mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios médicos en el país.

La ministra para la salud, Magaly Gutiérrez, destacó a través de su canal oficial de Telegram la importancia del congreso como parte de las siete transformaciones sociales. En su mensaje, hizo énfasis en que la innovación tecnológica y la colaboración profesional son piezas de vital importancia para fortalecer un sistema de salud inclusivo, en línea con las directrices del presidente Nicolás Maduro.

El congreso seguirá este viernes 8 de agosto con una agenda que incluye exposiciones y debates dirigidos a personal sanitario, técnicos, estudiantes del área y usuarios del sistema público de salud.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Estado venezolano por garantizar el derecho a la salud como componente esencial de la equidad y la justicia social.

AVN

GM