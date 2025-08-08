El Inameh advierte que temporada de huracanes 2025 será más activa de lo previsto

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) actualizó sus proyecciones para la temporada de ciclones tropicales 2025, que abarca el océano Atlántico, el mar Caribe y el golfo de México. El nuevo pronóstico señala que este año se podría enfrentar una actividad ciclónica superior al promedio.

El informe revela que existe 50% de probabilidad de que la temporada sea más activa de lo normal. Además, plantea 35% de posibilidades de que se mantenga en los niveles habituales y apenas 15% de que registre una actividad menor a la esperada.

El Inameh calcula que podrían formarse entre 13 y 18 tormentas con nombre, de las cuales entre 5 y 9 alcanzarían la categoría de huracán. De estas, entre 2 y 5 podrían convertirse en huracanes de gran intensidad, es decir, categorías 3, 4 o 5.

El organismo indicó que mantiene monitoreo constante sobre la evolución de las condiciones atmosféricas en la región.

Recordó a la ciudadanía que “es el único organismo autorizado en el país para emitir este tipo de información”, por lo que pidió seguir únicamente sus canales oficiales para obtener datos confiables.

