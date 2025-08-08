«Patética»: gobierno repudia la recompensa de EE UU por información  del Estado Venezolano

El gobierno de Venezuela repudió la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos a cambio de información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, anunciada este jueves por la fiscal general estadounidense, Pam Bondi.

“La patética recompensa de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto”, expresó en su canal de Telegram el canciller venezolano, Yván Gil.

Y agregó: “Mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela. No nos sorprende, viniendo de quien viene. La misma que prometió una inexistente ‘lista secreta’ de (Jeffrey) Epstein y que se revuelca en escándalos de favores políticos”.

El ministro de Exteriores chavista describió el anuncio de la fiscal como un “show” y “un chiste”, así como “una desesperada distracción de sus propias miserias”, y agregó que la dignidad de la patria venezolana «no está en venta».

