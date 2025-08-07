Cabello presentó evidencias entre los vinculados en plan terrorista que se desarrollaría en Plaza Venezuela

El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, en rueda de prensa denunció un plan terrorista de la derecha extremista para atentar contra la paz en la nación.

«Durante la captura fue encontrado un mensaje de José Daniel y Lenny en el cual indican como iban a operar para ejecutar el atentado contra un miembro del gobierno, un hospital público o un ente de gobierno», declaró Cabello.

En este contexto, destacó el mensaje en el que se asegura que una prenda y huellas se olvidaron en el sitio donde quedó el artefacto explosivo en Plaza Venezuela.

La banda es proveniente del estado Zulia y la persona vinculada tiene contacto con otra conocida como El Titi, quien pertenece al Cartel de La Guajira y está detenido en Colombia. «Él se comunica con alguien que se llama Francisco Javier Finol», destacó Cabello.

Humberto Finol es parte también de las estructuras y es el hermano del anteriormente mencionado. Además le hizo un llamado a la pareja sentimental del capturado porque le «sale mejor que se entregue; esta ciudadana es la que llaman La Negra y es la que contactan».

«Quiero ponerlos a ustedes en contexto de cómo ellos van a utilizar el contrabando, contactando bandas para llevar a cabo los atentados», dijo.

Así mismo, destacó como organismos de seguridad a través de un teléfono celular encontrado, que no era utilizado desde el año 2019 dieron con parte de los vinculados en el acto terrorista. «Teníamos hasta la ferretería donde compraron los alicates, etc… Es un trabajo que veníamos hilando».

A través de videos de cámaras de seguridad en el Nuevo Circo de Caracas se pudo conocer los movimientos entre el individuo José Daniel y La Negra. «Alias El Flaco es quien hace el artefacto explosivo y tenemos videos donde aparece la prueba», dijo y agregó que el video de ensayo fue compartido por el criminal con varias personas en un mensaje.

Cabello agregó que en la plaza había una toma de gas y el efecto iba a ser devastador porque «estaba la estación del metro, los carros, la estación de servicio (de gasolina) al frente… Imagínense ustedes que esto hubiese explotado».

«Repito, gracias a los organismos de seguridad del Estado que vienen haciéndole seguimiento al detalle a cada uno se evitó», subrayó.

«Alias El Flaco tiene un compañero que le llaman El Catire que es quien le toman la foto para dar fe de vida», dijo y agregó que «todos los que están capturados están hablando ¡Así que entréguense!», advirtió Cabello a los vinculados aún por capturar.

