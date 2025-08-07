Maduro acusó al gobierno de Trump de financiar una «conspiración» contra Venezuela

Nicolás Maduro acusó este miércoles al gobierno de Donald Trump de financiar una «conspiración fascista» contra Venezuela, por lo que pidió a las autoridades civiles y militares del país afinar los planes de «seguridad y de protección de la paz» nacional.

En declaraciones televisadas, Maduro aseguró que esa «conspiración» es uno de los tres elementos de una «ecuación nefasta y perversa», junto con «el narcotráfico uribista colombiano» que «pone bombas, armas y billete contra Venezuela», y «las bandas criminales que aún sobreviven por ahí».

«Frente a la trilogía del mal, de la ecuación perversa del narcotráfico uribista colombiano, de las bandas delincuenciales remanentes y del financiamiento de la conspiración fascista de los gringos, nosotros tenemos el arma secreta: la fusión perfecta popular-militar-policial», expresó.

Según Maduro, estos tres componentes se han unido y quieren “quitar la paz y tranquilidad de Venezuela”.

«Aquí hay gente conspirando… hay gente absolutamente desquiciada llamando a la guerra civil», dijo Maduro.

Acusó además, sin mostrar pruebas, al exgobernador opositor César Pérez Vivas de estar organizando “núcleos terroristas” para poner bombas y matar a ciudadanos.

Pérez Vivas rechazó las acusaciones que Nicolás Maduro hizo en su contra en un video que publicó en X.

«Señor Nicolás Maduro, rechazo categóricamente sus acusaciones, y más bien lo señalo a usted de ser la cabeza de un movimiento de violencia contra nosotros los venezolanos de bien que no nos prestamos para lavarle la cara con sus fraudes electorales, mediante los cuales pretenden perpetuarse en el poder», dijo el opositor.

Aseguró que, «una vez más, Nicolás Maduro recurre a la calumnia, a la agresión y a la amenaza para descalificar a quienes», dijo, dan «la cara exigiendo el respeto a la soberanía popular».

