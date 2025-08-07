Familiares despidieron a Génesis bajo el lema «ni una más»

En una emotiva y desgarradora ceremonia funeral, los restos de Génesis Gabriela Medina Puerta, la joven de 23 años asesinada el pasado fin de semana, fueron sepultados la mañana de este 6 de agosto en el cementerio Jardín de los Jardines de Independencia, según la información divulgada a través de las redes sociales.



Familiares, amigos y activistas se congregaron para darle el último adiós a Génesis. Muchos de los asistentes llevaban globos blancos y morados, colores que simbolizan la lucha contra la violencia de género, en un claro mensaje que pide el fin de los feminicidios en Venezuela.

El crimen ha conmocionado a la opinión pública en Yaracuy y en todo el país, y ha motivado a decenas de activistas a unirse bajo el lema «ni una más», exigiendo una investigación exhaustiva y castigo para los responsables.



Se conoció que el principal sospechoso, un funcionario policial, ya se encuentra bajo custodia, y un hermano del victimario. Hay dos personas presas y colocadas en manos de los tribunales correspondientes en la entidad yaracuyana.



Debido a la trascendencia del caso que tomó desde el mismo momento, la Fiscalía del Ministerio Público ha designado una fiscal especial con competencia nacional para dirigir las investigaciones, asegurando que se esclarezca el hecho y se inicie el proceso penal contra todos los implicados.

Vale destacar que en medio del dolor y desesperación, familiares, así como los amigos de Génesis Medina, clamaron justicia. Pidieron que los culpables reciban la máxima pena impuesta en el país a quienes cometan crímenes atroces. Su crimen no puede quedar impune.

