Un ciudadano que respondía al nombre de Jesús Giménez, de 32 años de edad, murió la noche de este martes en el Hospital Central de Maracay, luego de permanecer varios días internado a causa de un arrollamiento.

El hecho ocurrió el 1 de agosto, aproximadamente a las 9:00 de la mañana, en la carretera nacional de La Guaricha, en el municipio Diego Ibarra del estado Carabobo. Giménez, quien residía en la misma localidad y trabajaba para una empresa en Turmero, fue arrollado por un vehículo cuyas características no fueron especificadas.



Tras el accidente, paramédicos trasladaron de urgencia a Giménez al Hospital Simón Bolívar del municipio Diego Ibarra, y referido al Central de Maracay, donde los médicos de turno hicieron todo lo posible por salvarle la vida. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, el hombre no pudo sobrevivir.

Familiares y amigos lamentaron la trágica pérdida de Giménez, recordando su dedicación al trabajo y su arraigo en la comunidad de La Guaricha. Las autoridades competentes han iniciado las investigaciones para esclarecer los detalles del accidente y dar con el paradero del responsable.

LUIS ANTONIO QUINTERO