«Astroboy» marca su legado

José Altuve sigue avanzando en el ranking de departamentos históricos de Houston. El martes por la noche sacudió un jonrón de dos anotaciones, que le posicionó en un lugar privilegiado entre los forzudos de los Astros, durante el triunfo de los texanos 7-3 contra los Marlins de Miami, en el loanDepot park.



El cuadrangular de Altuve tuvo como víctima al abridor de los peces, Cal Quantrill, en el primer inning. Fue el extrabase número 728 de su carrera, para romper el empate que sostenía con Lance Berkman (727) y de esa manera ascender al tercer lugar en la lista de todos los tiempos de Houston, detrás de los miembros del Salón de la Fama Craig Biggio (1.104) y Jeff Bagwell (969).



En cuenta de 0-1, con Jesús Sánchez en la inicial, el toletero derecho conectó una recta cortada alta y la devolvió a 104,9 millas por hora. El estacazo aterrizó en el bullpen del equipo visitante, a una distancia de 374 pies del plato, de acuerdo con los cálculos de Statcast.



Altuve, de 35 años de edad, registró el extrabase 727 de su brillante trayectoria, tras conectar un vuelacercas el miércoles de la semana pasada, contra MacKenzie Gore, de los Nacionales de Washington, en medio de un desafío de cuatro inatrapables.



Esa actuación le ayudó a cerrar a todo vapor julio, mes en el que bateó .363 (91-33), con siete dobles, cinco bambinazos, 21 impulsadas y un OPS de 1.055, estadísticas que le ubicaron entre los mejores de todo el béisbol, durante ese lapso.



Altuve suma 2.351 hits en su carrera, lo que lo ubica en el segundo puesto en la historia del club, solo detrás de Biggio (3.060), después de dejar atrás a Bagwell (2.314), en el segundo puesto en los anales de la franquicia el 2 de julio en Colorado.

Altuve elevó a 19 sus estacazos de vuelta completa en 2025 y a 59 sus remolcadas, con .804 de OPS.



Altuve mejoró a 248 su total vitalicio de jonrones, con lo que está a las puertas de los 250 cuadrangulares, una cifra reservada para los más connotados sluggers del país.



«Astroboy», de manera sistemática en años recientes, ha estado ascendiendo en clubes históricos o superando íconos de la delegación tricolor en las Mayores como El Rey David Concepción.



José Altuve está cerca de convertirse en el segundo venezolano que combina al menos 250 jonrones, con 1.000 empujadas y 300 bases robadas, en su carrera en las Grandes Ligas. El único, hasta ahora, es Bobby Abreu (288 HR, 1.363 CI y 400 BR). Es muy probable que Altuve supere los 250 cuadrangulares esta temporada y alcance las 1.000 producidas en algún momento entre 2026 y 2027, pues necesita 129 más para la cifra redonda, si se mantiene saludable y sigue apareciendo como regular en la alineación de los Astros de Houston.

GM