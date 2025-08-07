Jen Pawol debutará como la primera mujer umpire de la MLB

Las Grandes Ligas del beisbol anunciaron este miércoles que Jen Pawol será la primera árbitra en un partido de temporada regular en sus más de 100 años de historia.

Jen Pawol, jueza en ligas menores desde 2016, será parte del equipo arbitral en la serie de tres partidos entre los Marlins y los Bravos. Los juegos se disputarán en Atlanta entre el sábado y el domingo.

La árbitra, de 48 años, ya había participado en juegos de las pretemporadas de 2024 y 2025.

Las Mayores acaban así con una barrera de género que ya había caído años atrás en otras ligas profesionales norteamericanas.

La NBA fue la primera gran liga masculina en tener árbitras, en 1997, y alrededor de 10% de su cuerpo arbitral de la actualidad es femenino.

La NFL (Liga de Football Americano) incorporó a su primera jueza en 2015.

¿Quién es Jen Pawol?



Jen Pawol, originaria de Nueva Jersey, jugó softbol y beisbol durante su juventud, incluyendo tres temporadas en softbol y fútbol en West Milford High School y la Universidad de Hofstra. Allí fue receptora en la División I y obtuvo una beca deportiva. En 2001 formó parte de la selección nacional femenina de beisbol de Estados Unidos.

Entre 2010 y 2016 arbitró partidos de softbol universitario (NCAA) y en 2015 decidió cambiar su trayectoria hacia el arbitraje de beisbol asistiendo a un campamento de pruebas de MLB. Luego tuvo su paso por la Academia de Entrenamiento de Árbitros.

Comenzó su carrera profesional en 2016 en la Liga de la Costa del Golfo. Su avance fue constante hasta llegar a árbitra en Triple-A en 2023. Se convirtió así en la primera mujer en arbitrar en ese nivel en 34 años. En 2024 y 2025 Jen Pawol fue la primera mujer en arbitrar juegos de entrenamiento de primavera en la MLB desde 2007.

