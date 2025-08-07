Ohtani lo hace todo y llega a 1.000 hits

Ohtani consiguió el hit número 1.000 de su carrera en las Grandes Ligas la tarde del miércoles contra los Cardenales, conectando un cañonazo de dos carreras en la parte baja de la tercera entrada en el Dodger Stadium. Se unió a Ichiro Suzuki (3,089) y Hideki Matsui (1,253) como los únicos jugadores nacidos en Japón en alcanzar los 1.000 imparables en las Mayores.

El japonés conectó un cañonazo en la parte baja de la tercera entrada en el Dodger Stadium

Cuatro miembros activos de los Dodgers han conectado al menos 1.000 imparables en MLB. Los otros son Freddie Freeman, Mookie Betts y el dominicano Teóscar Hernández, quien alcanzó la marca a principios de este año.

Ohtani no sólo puso a su equipo en ventaja con el batazo del hito, sino que también fue su propio apoyo ofensivo. Hizo su octava apertura como lanzador en el partido decisivo de la serie y se extendió hasta cuatro entradas completas por primera vez esta temporada.

Ohtani comenzó su día en el montículo con dos entradas en blanco antes de permitir una carrera a los Cardenales en la tercera. Jordan Walker se embasó cuando el intermedista venezolano Miguel Rojas perdió un elevado en el sol, y finalmente anotó con un sencillo de toque de Brendan Donovan.

Con los Dodgers perdiendo, la adquisición de la Fecha Límite de Cambios, Alex Call, conectó un doble para abrir la parte baja de la tercera, su primer hit desde que se unió al equipo. Dos bateadores después, Ohtani terminó una racha de nueve encuentros consecutivos sin cuadrangular con un estruendoso batazo que recorrió una distancia proyectada por Statcast de 440 pies hacia el jardín izquierdo-central a 109.5 millas por hora.

Ohtani concluyó su tarde en el montículo ponchando a los tres bateadores que enfrentó en la siguiente media entrada. Terminó abanicando a ocho de los 14 bateadores que enfrentó sin permitir boletos, realizando 54 tiros (37 strikes) para completar su salida más larga de la temporada. La sólida presentación disipó cualquier preocupación persistente de su apertura anterior en el montículo, que terminó temprano debido a calambres en su cadera derecha.

