Tribunales Móviles llegaron a Santa Rita

En el sector El Valle, Santa Rita, municipio Francisco Linares Alcántara, se realizó una jornada de tribunales móviles. La iniciativa se desarrolló en la cancha de usos múltiples de la comunidad, facilitando el acceso a trámites esenciales para los vecinos.

Jornada de tribunales móviles se está haciendo por comunas

Los tribunales móviles son una estrategia que acerca la justicia a las comunidades más vulnerables, y buscan agilizar procesos y ofrecer respuestas concretas a las necesidades legales de la población.

En este sentido, los habitantes linarenses tuvieron la oportunidad de realizar consultas y recibir asesoría jurídica en temas variados, desde documentos de propiedad hasta trámites de convivencia vecinal.

La juez, María Romero, informó que la participación a la jornada fue masiva. «Los usuarios se han sentido atendidos, hemos tramitado, porque este servicio es cercano a la comunidad para atenderlos. Acá tuvimos instituciones administrativas y judiciales, el instituto de atención al adulto mayor, el instituto de atención a la mujer, registro civil, Consejo Municipal de Protección de Niño, Niña y Adolescente, tribunal civil, tribunal penal en materia de violencia de genero, defensoría del pueblo y más», dijo.

Por su parte, la coordinadora juez de paz de la comuna, Carmen Tovar, dijo sentirse muy contenta al poder atender las solicitudes de los vecinos. «Estamos aquí llevándole la justicia cercana a los habitantes de las comunidades, son 16 comunidades y las aledañas que se han unido al operativo».

Asimismo, Tovar manifestó que siguen trabajando en beneficio de los ciudadanos. «Nosotros estamos trabajando dentro de los módulos. El módulo de la Manuelita Sáenz se encuentra ubicado en la calle 14, al lado del Mercal. Allí los estaremos esperando para atender sus inquietudes de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde».

Es importante mencionar, que la jornada de tribunales móviles se está haciendo por comunas, es decir, se está llevando el tribunal ordinario a cada comunidad. Hoy los beneficiados fueron los de la comuna Manuelita Sáenz, pero llegará a todos los sectores de la entidad, aseguraron.

«Aquí en el municipio Francisco Linares Alcántara tenemos 12 comunas, llevamos a cabo la primera jornada tribunal móvil en Francisco de Miranda. Fuimos también a Fundocoropo y hoy estamos aquí en Manuelita Sáenz. También atendimos a la comuna de Paraparal y todavía nos quedan como ocho comunas. Tienen que tener la certeza de que vamos a llegar a todas y cada una de la comunas, porque nuestro deber es atender a la comunidad», indicó Romero.

