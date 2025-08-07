Daniel Perdomo sostuvo encuentro con comerciantes de Revenga

Con el firme propósito de consolidar el crecimiento económico del municipio José Rafael Revenga, en el estado Aragua, el alcalde Daniel Perdomo sostuvo un encuentro con comerciantes de la localidad, donde se generó un intercambio de ideas centrado en las fortalezas y retos del sector comercial.

El candidato escuchó los requerimientos y además ofreció alternativas



Durante la jornada realizada en los espacios de la Casa Morgado, Perdomo escuchó con atención las propuestas e inquietudes de los presentes, reconociendo el papel fundamental que cumple este sector en la economía municipal.



En ese sentido, el mandatario local valoró la importancia de continuar impulsando políticas de apoyo a los pequeños y medianos comerciantes, articulados con el poder popular y el gobierno comunal.



Una de las participantes, Yessica Heredia, destacó que la seguridad ciudadana ha sido clave para el desempeño estable de la actividad comercial: «Gracias a la tranquilidad que vivimos, hemos podido crecer y ofrecer nuestros productos con confianza», señaló.



Los asistentes aprovecharon el espacio para plantear diversas propuestas orientadas a fortalecer el área productiva y de servicios, que permitan continuar el desarrollo visible que ha experimentado el municipio.

Los comerciantes se expresaron



En respuesta, Daniel Perdomo aseguró que en este nuevo periodo se priorizarán áreas esenciales para el bienestar colectivo.

«Estamos enfocados en la consolidación de los servicios públicos, la infraestructura, el mejoramiento del sector económico y productivo. Los comerciantes son un pilar fundamental para el crecimiento del municipio. Todo esto corresponde a la primera transformación y con la profundización del gobierno comunal y el poder popular lograremos muchas cosas», enfatizó.



El encuentro dejó como resultado una hoja de ruta compartida entre liderazgo político y comerciantes locales, apostando por un Revenga más próspero, organizado y productivo, donde el diálogo y la acción conjunta marquen el rumbo del desarrollo económico sostenible.

