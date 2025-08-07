Gran Misión Venezuela Joven sigue atendiendo comunidades

La Gran Misión Venezuela Joven (GMVJ) realizó una jornada de atención integral en el urbanismo Guasimal, municipio Girardot, donde se atendieron a más de 208 beneficiarios entre 12 y 35 años de edad, en distintas especialidades.

En Guasimal los jóvenes recibieron atención integral



Durante la jornada de salud, los muchachos recibieron atención en medicina general, pediatría, consulta para adolescentes, dermatología, ginecología y obstetricia, planificación familiar, entrega de medicamentos y conversatorios sobre salud sexual y reproductiva.



Es importante destacar que durante el desarrollo de la jornada también se buscó la participación e integración de los jóvenes de la comunidad de Guasimal y se realizó en alianza con otras instituciones como Centro de Atención Integral a las Personas con Discapacidad; el Área de Salud Integral Comunitaria y un equipo de médicos profesionales de la salud que brindaron consultas y evaluaciones.

EN LOS TACARIGUA



Previamente, en las jornadas «Soy Saludable» de la Gran Misión Venezuela Joven fueron atendidos niños, niñas y adolescentes de la parroquia Los Tacarigua, municipio Girardot.



En esta actividad se logró atender a un total de 210 jóvenes en distintas consultas, especialidades y servicios.

La jornada incluyó vacunación



Es importante destacar que se brindaron más de 2 mil 700 atenciones en las áreas de medicina general, medicina interna, pediatría, traumatología, ginecología, odontología, ecografía, entrega de vitaminas, sesiones educativas sobre planificación familiar y la salud sexual y reproductiva, entrega de medicamentos, entre otros.

