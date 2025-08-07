Gran Misión Venezuela Joven sigue atendiendo comunidades

La Gran Misión Venezuela Joven (GMVJ) realizó una jornada de atención integral en el urbanismo Guasimal, municipio Girardot, donde se atendieron a más de 208 beneficiarios entre 12 y 35 años de edad, en distintas especialidades.
Durante la jornada de salud, los muchachos recibieron atención en medicina general, pediatría, consulta para adolescentes, dermatología, ginecología y obstetricia, planificación familiar, entrega de medicamentos y conversatorios sobre salud sexual y reproductiva.
Es importante destacar que durante el desarrollo de la jornada también se buscó la participación e integración de los jóvenes de la comunidad de Guasimal y se realizó en alianza con otras instituciones como Centro de Atención Integral a las Personas con Discapacidad; el Área de Salud Integral Comunitaria y un equipo de médicos profesionales de la salud que brindaron consultas y evaluaciones.
EN LOS TACARIGUA
Previamente, en las jornadas «Soy Saludable» de la Gran Misión Venezuela Joven fueron atendidos niños, niñas y adolescentes de la parroquia Los Tacarigua, municipio Girardot.
En esta actividad se logró atender a un total de 210 jóvenes en distintas consultas, especialidades y servicios.
Es importante destacar que se brindaron más de 2 mil 700 atenciones en las áreas de medicina general, medicina interna, pediatría, traumatología, ginecología, odontología, ecografía, entrega de vitaminas, sesiones educativas sobre planificación familiar y la salud sexual y reproductiva, entrega de medicamentos, entre otros.
