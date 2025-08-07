La lactancia materna: un acto de amor que necesita el apoyo de la sociedad

Hoy finaliza la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una campaña global apoyada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Unicef y numerosos ministerios de salud y organizaciones de la sociedad civil.



Esta iniciativa, que se celebra anualmente del 1 al 7 de agosto, se ha consolidado como una estrategia fundamental para promover una de las mejores formas de garantizar el bienestar y la supervivencia infantil.



A pesar de que la lactancia materna exclusiva es una práctica vital, las estadísticas globales revelan un panorama preocupante, pues menos de la mitad de los bebés menores de seis meses son alimentados exclusivamente con leche materna. En este contexto, el lema de este año, «Priorizar la Lactancia Materna: Crear Sistemas de Apoyo Sostenibles», resuena con una urgencia especial.



Por su parte, Unicef ha hecho un llamado enfático a la creación de redes de apoyo reales que permitan a las madres, amamantar sin sentir culpa, miedo o agotamiento extremo.

UN COMPROMISO GLOBAL POR LA INFANCIA



La Semana Mundial de la Lactancia Materna fue refrendada en 2018 por la Asamblea Mundial de la Salud como una estrategia clave para la promoción de esta práctica, teniendo como objetivo principal la creación de entornos propicios que faciliten la lactancia, incluyendo apoyo en la comunidad y en el lugar de trabajo, y la implementación de políticas y legislaciones gubernamentales que protejan este derecho.

Este año, el mensaje principal ha sido claro; ninguna madre debería amamantar sola. Se ha instado a gobiernos, donantes y empresas a garantizar el acceso a la información y a recursos que hagan de la lactancia una experiencia positiva y sostenible.



Uno de los puntos críticos abordados durante esta semana ha sido la falta de financiación para los programas de lactancia materna a nivel global. A pesar de que la evidencia demuestra que cada dólar invertido en este ámbito genera 35 dólares en beneficios económicos, solo el 4% de los países reciben la inversión mínima recomendada de 5 dólares por nacimiento.



La culminación de esta semana de concientización no es el final de la lucha. Es un recordatorio de que la lactancia materna es un acto de amor y un derecho fundamental que requiere del apoyo continuo de toda la sociedad.

«HAY QUE DESMITIFICAR Y PROMOVER LA PRÁCTICA»



Alejandro Crespo, pediatra y asesor de lactancia materna en Maracay, enfatizó que esta campaña global no es solo un recordatorio, sino una herramienta fundamental para desmitificar y promover esta práctica vital.

Alejandro Crespo, pediatra



Según el Dr. Crespo, el objetivo principal de la semana es «que la gente converse este tema, lo desmitifique, obtenga información y tratar de impulsar la lactancia materna como una estrategia de salud pública importantísima para el mundo».



El especialista destacó que las implicaciones de la lactancia materna exclusiva van más allá de los beneficios directos para la salud del bebé y la madre, presentando así una perspectiva económica. «Si en Venezuela todos los niños recibieran lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses de vida, en lugar del 28-38% actual (según cifras de Unicef e informes mundiales), el país se ahorraría el 0,7% de su Producto Interno Bruto (PIB) anualmente», afirmó.



Este ahorro, que asciende a unos 750 billones de dólares, provendría de la prevención de enfermedades comunes como la diarrea y la neumonía en los bebés, así como de la reducción del riesgo de cáncer de mama y ovario, diabetes y obesidad en las madres. Para dimensionar esta cifra, el Dr. Crespo señaló que con esa cantidad se podrían construir entre siete y diez hospitales materno-infantiles cada año en el país.



A su vez, el pediatra hizo hincapié en que la lactancia materna no es una responsabilidad exclusiva de la madre, subrayando que es un proceso exigente que requiere un sistema de apoyo robusto.



«Si la mamá puede dar lactancia materna de manera exclusiva, va a necesitar apoyo no solo de las parejas, sino de su familia, del entorno, de la comunidad, de los empleadores, etcétera, porque es un proceso agotador», explicó.



No obstante, Crespo detalló que la lactancia es a libre demanda, y en momentos de brotes de crecimiento del bebé, la madre puede sentirse exhausta. Por ello, instó a los padres a asumir un rol activo más allá de ser solo proveedores. Deben encargarse de las demás labores del hogar y brindar apoyo emocional y psicológico.



A modo de ejemplo, mencionó que países nórdicos han implementado permisos remunerados de lactancia para los padres hasta los seis meses de vida del bebé, una medida que considera «una estrategia de salud pública importantísima».



«En Venezuela son solo 15 días, esos 15 días son insuficientes para que el padre pueda apoyar a la mamá que está dando leche materna», aseveró.

La buena alimentación del bebé depende de la lactancia, según especialistas

MITOS MÁS FRECUENTES

En ese mismo orden de ideas, Crespo abordó uno de los mitos más persistentes y peligrosos que rodean esta práctica vital, la creencia de que la leche materna no llena al bebé. Ante esto, el especialista desmintió rotundamente esta afirmación, explicando la ciencia detrás de la frecuencia con la que los lactantes se alimentan.



En este sentido, el pediatra explicó que la alta frecuencia de las tomas no es señal de que el bebé no se esté llenando, sino un mecanismo biológico fundamental. «Los bebés se pegan a la teta con mucha frecuencia porque necesitan enviarle una señal al cerebro de la madre para que cambie la composición de la leche materna», afirmó.



Según el pediatra, esta señal, transmitida tanto por la succión física como por la composición química de la saliva del bebé, es crucial para ajustar la leche a las necesidades específicas del lactante en un momento dado, regulando la cantidad de grasa, proteína, carbohidratos, inmunoglobulinas y agua que requiere.



Esta necesidad de ajuste constante, especialmente durante los brotes de crecimiento o momentos de malestar, es lo que a menudo lleva a la comunidad y a la familia a creer erróneamente que la leche materna es insuficiente.



«Las abuelas, las tías, el entorno familiar, la comunidad tiende a decir que el muchacho vive pegado porque no lo llena, cosa que es un mito», recalcó el Dr. Crespo. «La teta lo llena a más del 99% de las mamás y los bebés del mundo», recalcó.



El pediatra también destacó que, si bien los bebés que se alimentan con fórmula pueden ganar más peso en los primeros meses, los lactantes alimentados exclusivamente con leche materna durante los primeros seis meses tienden a ser más altos a largo plazo. «Es importante lograr talla más que peso», enfatizó, subrayando que la leche materna promueve un crecimiento más saludable y armónico.

MENSAJE A LA NUEVA GENERACIÓN DE MADRES



Crespo, enfatizó que la lactancia materna es el mejor regalo que una madre puede ofrecer a su hijo, calificando la maternidad como el proyecto más significativo de la vida.



En tal sentido, subrayó la importancia de los primeros años de vida, destacando que el periodo desde la concepción hasta los dos años conocido como los primeros 10,000 días es crucial para el desarrollo físico y neurológico de un individuo.



«Cómo pasemos nosotros nuestros primeros 10,000 días de vida es lo más importante para el resto de nuestras vidas», afirmó, explicando que esta etapa determina la salud a largo plazo, influyendo en la propensión a enfermedades como el asma, la diabetes, la obesidad y la hipertensión.



El pediatra resaltó que la leche materna no solo nutre físicamente, sino que también fomenta una conexión emocional profunda entre madre e hijo. Además, su impacto en el neurodesarrollo es fundamental, con estudios que muestran un coeficiente intelectual hasta tres puntos porcentuales mayor en los niños alimentados exclusivamente con leche materna en comparación con aquellos que solo reciben fórmula.



Crespo se refirió a la leche materna como la «primera vacuna» del bebé, una afirmación que resalta su función protectora. A través de la inmunoglobulina G transferida en la leche, los bebés reciben una inmunidad pasiva que los ayuda a evitar enfermedades. «Es como la primera vacuna, pero con amor para toda la vida y conexión para toda la vida», expresó el médico.



El galeno hizo un llamado a la comunidad para que la lactancia materna «se ponga de moda» y se convierta en una práctica ampliamente apoyada. Abogó por la creación de espacios amigables para la lactancia en lugares públicos y por el respeto a las madres que amamantan.



Así, enfatizó la necesidad de que tanto el sector público como el privado garanticen el cumplimiento de leyes como la Ley de Promoción de la Lactancia Materna y la Ley Orgánica del Trabajo, que protegen a las madres trabajadoras y les otorgan permisos remunerados y salas de lactancia en sus lugares de empleo. También destacó el papel fundamental de los padres, sugiriendo permisos remunerados para ellos como una medida de salud pública que contribuye a la creación de sociedades más sanas y prósperas.



Finalmente, el pediatra resaltó la importancia de reconstruir las redes de apoyo comunitarias, como las que históricamente ofrecían comadronas y parteras. Con la diáspora venezolana, que ha dejado a muchas madres sin el acompañamiento de sus familiares, estas redes se vuelven más esenciales que nunca para brindar la asesoría y el apoyo necesarios a las mujeres que lactan.

TIPS PARA LA LACTANCIA

Debes estar tranquila y cómoda mientras amamantas, independientemente de la posición en que lo hagas.

Antes de comenzar a amamantar debes comprobar que tu bebé esté con el pañal seco y limpio.

El tiempo promedio de lactancia para cada seno es de 10 a 15 minutos; sin embargo, debes respetar la necesidad de tu bebé, ya que puede hacerlo rápido o lento.

Recuerda que la temperatura ambiental mayor de 36 grados disminuye el mecanismo de succión de tu bebé.

La lactancia debe ser a libre demanda, día y noche; es decir, alimentar a tu bebé cada vez que quiera, sin un horario estricto.

HERNÁN GONZÁLEZ