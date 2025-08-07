Balón de Oro 2025 anuncia a sus nominados

El joven español Lamine Yamal y los argentinos Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez figuran entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2025. La lista se reveló este jueves, en una carrera que parece liderada por el francés Ousmane Dembélé. Entre las nominadas destaca la mejor jugadora de la pasada Eurocopa, la española Aitana Bonmatí, junto a su compatriota Alexia Putellas y la brasileña Marta.

Al igual que la edición 2024, el prestigioso galardón irá a las manos de un vencedor inédito, ya que ninguno de los candidatos ha recibido previamente el prestigioso premio.

Gracias a los cuatro títulos ganados por París Saint-Germain, entre los que destaca la primera Liga de Campeones de la historia del club, el exjugador de FC Barcelona Ousmane Dembélé es el gran favorito.

En total hay nueve jugadores del PSG nominados, como el italiano Gianluigi Donnarumma, también nominado al trofeo Yashin al mejor guardameta. Está además el georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Se le suman los portugueses Nuno Mendes, Joao Neves y Vitinha o el español Fabian Ruiz.

Lamine Yamal, con la segunda nominación de su carrera, es el otro gran favorito al Balón de Oro 2025. Gracias al doblete Copa-Liga con el Barça y a la Liga de Naciones en la que España fue finalista, el atacante de 18 años parece que, como mínimo, mejorará su 8º puesto de 2024.

En total son cuatro los jugadores del Barça, con Pedri, Robert Lewandowski y el brasileño Raphinha también en la lista.

Entre los nominados suramericanos destaca el capitán del Inter de Milán Lautaro Martínez, finalista de Liga de Campeones por segunda vez en su carrera. También está su compatriota argentino Alexis Mac Allister, campeón de la Premier League con Liverpool.

El brasileño del Real Madrid Vinicius, que el año pasado quedó 2º por detrás del laureado español Rodri, también está entre los nominados.

El 22 de septiembre se anunciarán los resultados durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025.

Las 30 nominadas al Balón de Oro 2025

Aitana, de 27 años y ganadora de la Liga española con FC Barcelona, aspira a un tercer galardón consecutivo, tras haber sido laureada en las dos últimas ediciones.

Su compañera en el Barça Alexia Putellas, también dos veces ganadora del Balón de Oro (2021 y 2022), figura asimismo entre las principales nominadas.

España e Inglaterra, con cinco jugadoras cada una, son las naciones mejor representadas en la lista. Mientras que Arsenal, vencedor de la pasada Liga de Campeones femenina, es el equipo con mayor número de nominadas, siete en total.

La brasileña de 39 años Marta, que el pasado fin de semana levantó la Copa América con la Canarinha, es la decana de la lista. Su joven compatriota Amanda Gutierres, de 24 años, es la otra sudamericana nominada en esta edición.

Lista completa de los nominados al Balón de Oro 2025:

Ousmane Dembélé (FRA/ PSG)

GiaNEDuigi Donnarumma (ITA/ PSG)

Jude Bellingham (ENG/ Real Madrid)

Désiré Doué (FRA/ PSG)

Denzel Dumfries (NED/ Inter Milan)

Serhou Guirassy (GUI/ Dortmund)

Erling Haaland (NOR/ Manchester City)

Viktor Gyökeres (SWE/ Arsenal)

Achraf Hakimi (MAR/ PSG)

Harry Kane (ENG/ Bayern)

Khvicha Kvaratskhelia (GEO/ PSG)

Robert Lewandowski (POL/ FC Barcelona)

Alexis Mac Allister (ARG/ Liverpool)

Lautaro Martínez (ARG/ Inter Milan)

Scott McTominay (SCO/ Nápoles)

Kylian Mbappé (FRA/ Real Madrid)

Nuno Mendes (POR/ PSG)

Joao Neves (POR/ PSG)

Pedri (ESP/ FC Barcelona)

Cole Palmer (ENG/ Chelsea)

Michael Olise (FRA/ Bayern)

Raphinha (BRA/ FC Barcelona)

Declan Rice (ENG/ Arsenal)

Fabian Ruiz (ESP/ PSG)

Virgil van Dijk (NED/ Liverpool)

Vinicius (BRA/ Real Madrid)

Mohamed Salah (EGY/ Liverpool)

Florian Wirtz (GER/ Liverpool)

Vitinha (POR/ PSG)

Lamine Yamal (ESP/ FC Barcelona)

Lista completa de las nominadas de este año:

Lucy Bronze (Inglaterra / Chelsea)

Barbra Banda (Zambia / Orlando Pride)

Aitana Bonmatí (España / FC Barcelona)

Sandy Baltimore (Francia / Chelsea)

Mariona Caldentey (España / Arsenal)

Klara Bühl (Alemania / Bayern)

Sofia Cantore (Italia / Juventus)

Steph Catley (Australia / Arsenal)

Melchie Dumornay (Haití / OL Lyonnes)

Temwa Chawinga (Malaui / Kansas City)

Emily Fox (Estados Unidos / Arsenal)

Cristiana Girelli (Italia / Juventus)

Esther González (España / Gotham FC)

Caroline Graham Hansen (Noruega / FC Barcelona)

Patri Guijarro (España / FC Barcelona)

Amanda Gutierres (Brasil / Palmeiras)

Hannah Hampton (Inglaterra / Chelsea)

Pernille Harder (Dinamarca / Bayern)

Lindsey Heaps (Estados Unidos / OL Lyonnes)

Chloe Kelly (Inglaterra / Arsenal)

Marta (Brasil / Orlando Pride)

Frida Leonhardsen Maanum (Noruega / Arsenal)

Ewa Pajor (Polonia / FC Barcelona)

Clara Matéo (Francia / Paris FC)

Alessia Russo (Inglaterra / Arsenal)

Claudia Pina (España / FC Barcelona)

Alexia Putellas (España / FC Barcelona)

Johanna Rytting Kaneryd (Suecia / Chelsea)

Caroline Weir (Escocia / Real Madrid)

Leah Williamson (Inglaterra / Arsenal)

