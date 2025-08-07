Asfixió a su pareja embarazada tras negarse a ingerir píldoras abortivas

Este jueves 7 de agosto, a través de la cuenta de IG del Ministerio Público, salió la primera información oficial sobre el sonado caso de Génesis Gabriela Medina Puerta (23), una joven que fue hallada muerta dentro de una fosa improvisada en una finca situada en el sector Carbonero del municipio Veroes del estado Yaracuy.

Génesis Gabriela Medina Puerta, joven localizada enterrada en una zona boscosa

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público ha logrado la aprehensión de George Rangel y Keiwart Rangel, quienes serán imputados por el delito de femicidio agravado contra la ciudadana Génesis Medina.

Según el relato del Fiscal, Medina fue citada por uno de los detenidos, con quien mantenía una relación sentimental. Ella se encontraba en estado de gestación y el individuo trató de obligarla a que ingiriera píldoras abortivas.

Al negarse, el hombre presuntamente procedió a amordazarla y asfixiarla. Posteriormente enterró el cadáver en una zona boscosa. Tras las intensas investigaciones, se logró la detención de los sospechosos, expresó finalmente el funcionario.

Por otro lado, se tuvo información a través de los periodistas de sucesos que en horas de la noche del miércoles, el tribunal que lleva la causa, dictó privativa de libertad contra los señalados por el Fiscal General de la República.

Ambos hombres permanecerán encerrados en los calabozos del Comando Nacional Anti Extorsión y Secuestro de la GNB (Conas), mientras se cumple el lapso de los 45 días para la audiencia preliminar.

Violencia machista: caso génesis

Vale resaltar que la violencia de género ha desatado una verdadera alarma en el país, con una escalofriante ola de femicidios que ha dejado a varias familias en luto en apenas días.

Los brutales crímenes se han reportado en distintas regiones, evidenciando una crisis que parece no tener freno. De acuerdo a los reportes periodísticos y portales noticiosos, ahora se suma una nueva víctima: Ninoska Maryelis García Garrido, de 28 años.

La dama fue hallada sin vida en el sector La Parada San Rafael, en el eje carretero norte de Puerto Ayacucho. Según los reportes de familiares y medios locales, la ciudadana fue estrangulada en la madrugada del pasado lunes. El principal sospechoso es su pareja, identificado como Víctor Julio López, quien se encuentra prófugo de la justicia.

La denuncia fue interpuesta por los allegados de García Garrido, quienes claman por justicia. Los trabajadores del sector se mostraron consternados y alarmados por el suceso, lamentando la trágica pérdida y exigiendo a las autoridades una pronta respuesta.

Aunque se desconocen los motivos que habrían llevado a López a cometer el crimen, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se encuentra a cargo de las pesquisas.

Una comisión del Cicpc realizó el levantamiento del cadáver y ha iniciado una exhaustiva investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con el paradero de Víctor Julio López. Este caso se suma a la preocupante cifra de femicidios en el país, reafirmando la urgencia de tomar medidas contundentes para frenar la violencia de género.

Promesa del modelaje

Mientras que en el estado Bolívar, específicamente en Puerto Ordaz, se encuentra conmocionado tras el trágico hallazgo del cuerpo de Angely Benavides, una joven modelo de 17 años, apenas un día después de su acto de graduación.

Angely Benavides, adolescente que se iniciaba en el mundo del modelaje

La adolescente, recién titulada como Técnico Medio en Telemática, fue encontrada sin vida en lo que se presume es la residencia de su novio. El lamentable suceso ha sumido en el dolor a familiares, amigos y vecinos, quienes aún no pueden asimilar la perdida.

Angely se había graduado del Colegio Fe y Alegría, y la alegría de su logro se vio abruptamente opacada por esta tragedia. La comunidad exige a las autoridades una exhaustiva investigación para esclarecer los hechos que rodean su muerte.

Benavides era una figura prometedora en el mundo del modelaje, siendo una de las participantes oficiales del Reinado del Cacao. Su carisma y talento la habían posicionado como una de las favoritas del certamen.

Como portadora de la banda «Salto Ángel», la joven se dedicaba a impartir clases de modelaje a niñas de su comunidad, compartiendo su pasión y promoviendo valores de empoderamiento.

Un video compartido por el concurso de belleza muestra a Angely con una sonrisa, expresando una frase que resuena con dolorosa ironía en este momento: «Cada niña una princesa, cada sueño una realidad, nos muestra que con amor y empatía podemos alcanzar nuestros sueños».

La joven vivía su sueño, solo para que este fuera truncado de manera tan abrupta. Ahora, su comunidad espera que la justicia actúe para honrar su memoria y esclarecer las circunstancias de su inesperado deceso.

Boconó: una niña quedó huérfana

Asimismo se informó que las autoridades reportaron otro femicidio, y la víctima fue identificada como Yusveli del Carmen Crespo Montilla, de 33 años, quien fue localizada sin signos vitales en la parte alta de la zona conocida como La Peña, en Boconó del estado Trujillo.

Yusveli del Carmen Crespo Montilla, muerta

La señora, que deja huérfana a una niña, presentaba un disparo de arma de fuego, según las primeras informaciones de los cuerpos de seguridad.

Según testimonios de allegados, Yusveli Crespo era una mujer muy apreciada por sus vecinos y en su comunidad. El caso ha generado consternación en la zona. Actualmente, funcionarios del Cicpc han iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias del suceso y dar con los responsables de este crimen.

Arrebato de celos

Una trágica escena de violencia de género conmocionó a los habitantes del sector El Espinal, en el municipio Rómulo Gallegos del estado Cojedes. Luis Alexander Torres Villanueva, de 35 años, asesinó a su pareja, Maibe Ventura, de 29 años, y posteriormente se suicidó.

Maibe Ventura, muerta

Los hechos ocurrieron este domingo, 3 de agosto. Según los reportes, Torres Villanueva le disparó a Maibe Ventura en el rostro, causándole la muerte de manera instantánea. Después de cometer el crimen, el hombre se dirigió al cementerio de la localidad, donde se quitó la vida de un disparo en la cabeza.

«La maté por celos», dijo el agresor

Las autoridades del estado Anzoátegui han logrado la captura del presunto responsable del brutal asesinato de Ana Cecilia Carreazo Briceño, una joven de 18 años cuyo cuerpo fue hallado el pasado martes en una playa del municipio San Juan de Capistrano.

Ana Cecilia Carreazo Briceño, muerta

La dama, que había sido reportada como desaparecida desde el 3 de agosto, presuntamente murió a manos de su pareja, quien confesó que el móvil del crimen fueron los celos.

Ana Carreazo, originaria del sector Lídice en Caracas, había salido de su casa el domingo con su novio, Maikel Guareguán. Tras la desaparición, una persona alertó a las autoridades, lo que desencadenó una operación de búsqueda y rescate. Lamentablemente, el cuerpo de la joven fue descubierto en las orillas del Caño Uchire, enredado entre los manglares.

Residentes de la zona alertaron a los cuerpos de seguridad después de encontrar manchas de sangre en uno de los baños del balneario. La autopsia reveló que la causa de muerte fue un «shock hipovolémico por herida de arma blanca», producto de un corte profundo en el cuello.

Tras las investigaciones, la policía aprehendió a Maikel Guareguán, la pareja de Ana. Según las filtraciones de la investigación, el sospechoso confesó el crimen y admitió que la agredió por celos, dejando a la joven gravemente herida en el lugar. Las autoridades continúan con las diligencias del caso para esclarecer todos los detalles de este trágico suceso.

Las organizaciones feministas piden al Gobierno actuar prontamente y darle un parao a la ola de homicidios de mujeres que sacude al país.

LUIS ANTONIO QUINTERO| elsiglo

CJL