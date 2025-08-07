Defensores de animales piden investigar asesinato de caballo

La indignación se hizo sentir en el municipio Libertador, en Aragua, luego de que videos en redes sociales mostraran el brutal asesinato de un caballo en las inmediaciones de una escuela.

Los individuos dejaron las vísceras cerca del plantel

Diversos movimientos de defensa de animales se movilizaron este miércoles hacia la comunidad educativa para exigir una investigación exhaustiva y castigo para los responsables.

Al menos tres organizaciones protectoras de animales alzaron su voz a través de los medios de comunicación para demandar al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que investigue a los culpables que sacrificaron al equino durante la madrugada del miércoles.

Los activistas calificaron el caso como un urgente llamado a la acción para las autoridades, pidiéndoles que apliquen las sanciones que contempla la ley.

La carne la arrojaron hacia esa zona

Según el testimonio de los vecinos, el caballo pertenecía a un joven residente del sector Las Vegas, en Palo Negro, quien solía dejar al animal en los alrededores de la unidad educativa Robert Serra.

Se sospecha que entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, un grupo de al menos tres personas mató al animal para desmembrarlo y vender su carne. La naturaleza de los cortes sugiere la participación de un carnicero en el crimen.

Ante la gravedad del hecho, los defensores de animales también hicieron un llamado al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, para que se involucre personalmente en el caso y asegure que se haga justicia. La comunidad y los protectores de animales esperan que las autoridades inicien rápidamente una investigación que permita dar con el paradero de los responsables de este atroz acto.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo

CJL