Rescataron vehículo que cayó en canal de la vía al Hotel Maracay

Un aparatoso accidente se registró en horas de la mañana de este jueves 7 de julio en la vía hacia el Hotel Maracay, cuando un automóvil cayó a la canal de la mencionada arteria vial.

El carro cayó por un barranco

Las autoridades del Cuerpo de Bomberos del estado Aragua y la Policía Nacional Bolivariana se movilizaron de inmediato al lugar para iniciar las labores de rescate y atender posibles heridos.

El automóvil, según a la inspección en el área del suceso, quedó «embarrancado» en la cuneta, lo que dificultó su extracción. Con el apoyo de una grúa, los equipos de rescate trabajaron para sacar el vehículo del lugar.

De acuerdo con la información preliminar confirmada por los funcionarios en el lugar, tras verificar la zona, se tuvo reporte de un ciudadano herido, quien fue atendido por los paramédicos. Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar las causas del incidente.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo

CJL